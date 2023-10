En un concierto y en medio del llanto, Maluma confirmó será papá de una niña

Luego de que Maluma publicara una foto en la cual se veía de fondo a su novia, Susana Gómez, con un anillo, los seguidores del artista pensaron que probablemente estaba haciendo pública la noticia de su supuesto compromiso, por lo que sus fanáticos comenzaron a publicar diversos memes al respecto.



Ante esto, el artista desmintió los rumores por medio de un video en TikTok en el que utilizaba un audio de su más reciente canción ‘Según quién’, la cual que dice: "Dile al que te está informando, que te está mal informando y que te informe bien", esto acompañado del texto: “Después del post en IG”.

Después de la aclaración, las especulaciones dejaron de surgir, sin embargo, estas volvieron a aparecer luego de que en ‘El periódico’, unas periodistas revelaron para su pódcast titulado ‘Mamarazzis’ que la novia del paisa estaría embarazada, pero que esta información aún no la quieren hacer pública.



Maluma y Susana Gómez estarían esperando su primer hijo

Según las locutoras Laura Fa y Lorena Vásquez, Maluma será papá el próximo año, esto porque al parecer Susana Gómez estaría embarazada de él, pero que la pareja quiere mantener un “perfil bajo” porque lo querían tenerlo en secreto y alejado de la prensa.



“El cantante Maluma va a ser padre este 2024, su pareja Susana Gómez está embarazada, ya se le empieza a notar la barriguita, están en perfil muy bajo porque es algo que querían tener en secreto y que no se filtrara a la prensa”, aseguraron, además, las periodistas habían intentado comunicarse con el artista, pero este no les respondió.



Pero afirman que la información fue brindada por una fuente muy cercana al reguetonero: “Es muy cercano, sobre todo a él, y están teniendo la precaución de publicarlo o de hacerlo público, ya cuando el estado de gestación sea mucho más avanzado”.



Y que aunque no se pudieron contactar con la pareja, están completamente seguras de que esta noticia es verídica debido a la cercanía de la persona que les contó el estado actual de los novios, quien también les habría brindado diferentes detalles al respecto, añadieron que “los dos están muy ilusionados”.



Además, Susana Gómez estaría alejada de la agenda profesional del paisa porque “quiere vivir los primeros meses del embarazo de manera tranquila para tener ciertas precauciones”. Tras esto, aseguraron que en el Instagram del cantante hay una pista sobre esto, ya que en su última foto juntos, la arquitecta aparece detrás de él para evitar que sus seguidores se dieran cuenta del avance de su gestación.



“Aún puede disimularlo fácilmente” dijeron las locutoras. Tras esto, Laura Fa y Lorena Vásquez felicitaron a Maluma por la supuesta revelación del “Maluma baby” que se encontraría en camino.

Anuncio de Maluma Foto: Instagram: @maluma

Adicionalmente, el periodista Roberto Cardona también confirmó que esta noticia sería verídica y que “hace varios meses ya se conocía la noticia en el entorno cercano al artista. Hoy 19 de octubre en las horas de la noche lo va a confirmar el mismo artista”, esto lo diría el paisa a través de sus redes sociales.



Por esta misma razón, la pareja había estado publicando diversas fotos en las cuales su novia ocultaba su embarazo, ya que evita que sea vista su parte delantera, según relató el locutor, quien lo habría confirmado con fuentes muy cercanas al cantante.



Por su parte, Maluma no ha confirmado ni desmentido nada por el momento, pero sí publicó en sus historias de Instagram que tiene una noticia muy importante que dar: “Hoy es uno de los momentos más especiales de mi vida y lo quiero transmitir en vivo por aquí en nuestro show de Washington. Ustedes han estado desde el principio y merecen saberlo”.

Maluma confirma que será papá por primera vez

En su último concierto, el cantante aprovechó para compartir la noticia con sus millones de seguidores, pues por medio de sus redes sociales y los fanáticos presentes en el espectáculo, les regaló la sorpresa.



"Les tengo una sorpresa esta noche, hoy vamos a hacer el estreno mundial de mi próximo video y ustedes van a ser testigos de algo que nadie en el mundo entero lo está viviendo en este momento, por primera vez voy a hacer el lanzamiento mundial de mi próximo video y tengo una noticia muy bonita para contarles", comenzó diciendo el paisa.

“Yo como soy uno de ustedes, me voy a quedar aquí y voy a ver esa sorpresa con ustedes”, a continuación el paisa se sentó en la tarima y empezó a ver el video con lo que fue la confirmación de su primer hijo.



De inmediato, empezó la reproducción de su inesperado sencillo, donde la protagonista del video fue su novia, la arquitecta paisa Susana Gómez, con quien sostiene una relación desde hace varios años.



En el video de ‘Procura’ además confirmó que está esperando su primer hijo, pues en los últimos segundos de la canción compartió imágenes de cómo se enteraron del embarazo, algunas ecografías y la fiesta de revelación de género que tuvo junto a sus familiares más allegados.



En este mismo video, se puede saber que el cantante tendrá una hija y se llamará París.

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO