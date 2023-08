Maluma es un cantante de música urbana a nivel mundial. El colombiano inició su carrera desde muy joven y ha logrado el éxito con canciones como 'Borró cassette', 'Cuatro babys', 'Felices los cuatro', 'Hawái', entre otras.

Este fue el gesto de Maluma con un domiciliario

A través de su cuenta de TikTok, Juan Luis Londoño Arias, nombre de pila del artista, compartió el momento que vivió junto a un domiciliario y el gesto que tuvo con él. Las imágenes se volvieron virales.

(Le recomendamos leer: Maluma se metió en serio problema a programa de TV en España: ¿qué hizo?).

En la grabación, el cantante salió de su apartamento para recoger un pedido de comida. En eso, el paisa abrió la puerta y recibió al domiciliario asignado de la entrega. La sorpresa del repartidor fue de asombro cuando vio a Maluma.



La emoción lo conmovió y el artista se dio cuenta de eso. Al recibir su pedido decidió regresar y llamó al domiciliario, quien se puso nervioso y lloró. Entonces, el intérprete de 'La temperatura' decidió compartir un pequeño momento junto a él.

(Además: Las costosas botas que lució Maluma de reconocida marca de calzado: ¿cuánto valen?).

Le preguntó si quería tomarse una foto con él, a lo que el sujeto respondió emocionado con un sí. "Parcero, está llorando, venga, se quiere tomar una foto, expresó Maluma. "Sí, papi, como no. Qué pena estoy temblando, la buena", expresó el repartidor.



Después, el cantante agarró el celular del sujeto e inmortalizó el momento en una foto. El metraje fue viral en la red social TikTok, en la que acumuló más de 363 mil 'me gusta' y 3.2 millones de reproducciones.

(De interés: Blessd y Maluma lanzan su nueva canción llamada 'El Reloj').

Posteriormente, Maluma, de 29 años, entró a su casa para destapar el producto, había pedido un perro caliente de su marca de comidas rápidas, el Dembow.



"Un día a la semana se vale pecar y si uno va a pecar, tiene que hacerlo con Dembow, o sea, no hay otra manera, me entienden", expresó el cantante mientras le dio un gran mordisco a su comida.

En redes sociales, los Internautas reaccionaron a la escena, mientras unos defendieron el buen gesto del cantante, otros argumentaron que el colombiano debió haber compartido un momento más especial con el domiciliario y no solo tomarse una foto.



"Soy domiciliario y qué lindo gesto", "nunca me va a tocar la suerte de llevarle comida a Maluma", "qué bello", "parce, debió darle propina, creó que le hubiese servido más", "esa es la actitud, la humildad", "por eso te quiero y te admiro" y "creó que era mejor hablar con él, conocerlo y no solo tomarse una foto", fueron algunas de las reacciones de los internautas.

Vea a Madonna encantada al encontrarse con Maluma

