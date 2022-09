Maluma es uno de los artistas más establecidos del género urbano. El antioqueño lleva más de diez años en la industria musical y es un nombre conocido alrededor del mundo.



A pesar de su fama en todo el planeta, algunos fanáticos han advertido que el artista no suele compartir espacios con cantantes de la talla de Bad Bunny y Anuel. Por esa razón, desde hace años se especula que tendrían una mala relación.



(Siga leyendo: Carolina Cruz contó detalles del proceso de separación con Lincoln Palomeque).

Los rumores empezaron luego de que Anuel nombrará al colombiano en una canción de 2019. El sencillo llamado ‘Gan-ga’ hace una particular mención al final. El puertorriqueño expresó: “Nunca flow Maluma, siempre Real G”. Inmediatamente la frase causó polémica en redes sociales y se hizo tendencia entre los fanáticos del género.



La controversia aumentó luego de que Bad Bunny se uniera a los comentarios. En un trino publicado en su cuenta de Twitter, el intérprete de ‘Yonaguni’, escribió las mismas palabras de la canción.



El respaldo de Bad Bunny a Anuel fue tomado por muchos como un rechazo abierto al antioqueño. Desde entonces, los seguidores se han preguntado si la relación sigue en malos términos o si solo se trató de una broma.



(Más: Polémica por maestro del tantra que dice que amor se incrementa oliendo axilas).

nunca flow Maluma, siempre REAL G — ☀️🌊❤️ (@sanbenito) October 17, 2019

Facebook Twitter Linkedin

Maluma levanta orgulloso la botella de su mescal. Foto: EFE

La respuesta de Maluma

Meses después de la polémica, Maluma habló sobre el tema en una entrevista con ‘Moluscotv’, en Puerto Rico. El paisa aseguró que no entendía porque los dos artistas puertorriqueños lo habían atacado.



“La verdad no me importa, no sé por qué lo hicieron yo todavía estoy confundido. Pero te digo la verdad, yo quiero que Bad Bunny me llame o Anuel me llame y me digan: ‘Mira ¿sabes qué? Nunca flow Maluma siempre real G, por esto’”, señaló Juan Luis.



(También: Video: amigas despidieron en funeral a una mujer al ritmo de ‘La quemona’).



El colombiano expresó que se quedó esperando la llamada de uno de los dos para disculparse por el hecho. Sin embargo, Maluma cree estar seguro de cuál fue la razón por la que dijeron esa frase.



La música del paisa se ha caracterizado por tener un estilo más comercial dentro del género urbano. Mientras que ‘Real G’, sería una referencia a ‘Ñengo Flow’, que produce canciones con ritmos más callejeros y cercanos al ‘trap’, un subgénero del reggaeton.



“Los aprecio a cada uno, los veo y tienen una carrera cabrona porque han trabajado duro por eso y porque lo merecen. A mí lo que no me gusta es que hablen mierda de mí, que pongan mi nombre en sus bocas, cuando a mí tampoco me interesa hablar de ellos”, indicó Maluma.



El intérprete de ‘Sobrio’ reveló que hace unos años incluso grabó una canción con Bad Bunny. El sencillo que llevaba de nombre “Sexo sin cariño” tuvo hasta un video musical pero desafortunadamente nunca salio a la luz.

Más noticias

Carmen Villalobos le envió emotivo consejo a Shakira tras separación con Piqué

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno celebran la llegada de su bebé junto a Mario Ruiz

Yina Calderón casi termina en balacera con supuestos ladrones: 'Era la Sijín'

Consentir ratas 'suavecitas': emprendimiento que hombre tendría en TransMilenio

La razón por la que Beto Villa, de 'Leandro Díaz', y su esposa se separaron

Tendencias EL TIEMPO