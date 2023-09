Durante lo corrido del 2023, varias parejas de celebridades han anunciado el fin de su amor. Por otro lado, algunos artistas como Maluma podrían dar un paso hacia el altar. Los rumores de que el cantante y su novia, Susana Gómez, están comprometidos surgieron por un pequeño detalle en sus redes sociales que nadie pasó por alto.



La pareja disfruta de una relación estable y apasionada desde el año 2020. Aunque mantienen su romance en privado, en algunas ocasiones comparten detalles y muestras de su amor en público.



Uno de los momentos más memorables ocurrió durante los Premios Billboard en 2022, cuando Maluma interrumpió su actuación para darle un apasionado beso a Susana frente a las cámaras.

Si bien en sus perfiles oficiales comparten algunas imágenes de su vida juntos, en la mayoría de ellas la cara de Susana no se muestra por completo. Sin embargo, fue uno de estos 'post' el que llamó la atención recientemente y apuntó a que Maluma podría estar listo para comprometerse.



En una de las últimas publicaciones del artista, se puede ver la mano de una mujer que lleva un misterioso anillo plateado en el dedo anular, donde va normalmente la sortija de compromiso.

Esta imagen desencadenó una ola de especulaciones entre los seguidores del 'Pretty boy', quienes están convencidos de que un compromiso está en camino. Comentarios como "Ese anillo", "¿No ven un anillo por ahí?", "Le propuso matrimonio", "¿Qué es ese anillo? Explícanos", inundan los comentarios.



Hasta el momento, ni Maluma ni su pareja han confirmado o desmentido las especulaciones de los usuarios.

El romance entre Maluma y Susana Gómez

Fue en diciembre de 2021 que, a través de una publicación en Instagram, el intérprete de 'Hawai' formalizó su relación con la arquitecta colombiana. Con una contundente fotografía, acompañada de una tierna descripción, el cantante gritó su amor a los cuatro vientos.



Aunque no se conocen muchos detalles de sus inicios, el artista paisa, durante un concierto en el Atanasio Girardot de Medellín, habría dado algunas pistas.“Tantos años buscando el amor por fuera y no me había dado cuenta de que estaba ahí, al ladito mío”, señaló en ese momento, lo que dejó entreabierta la posibilidad de que la pareja se conociera desde hace un tiempo atrás.

Amtes de empezar su noviazgo con Gómez, Maluma sostuvo una relación con la modelo Natalia Barulich, con quien terminó en 2019.

Maluma y Natalia Barulich, con quien sostuvo un noviazgo hasta 2019. Foto: Instagram de Natalia Barulích

Con respecto a su ruptura, Barulich señaló en diálogo con 'Evolve' en su momento: "Para mí la relación fue muy tóxica. Sabía que no me estaba perdiendo una relación real, sino que había perdido esta idea que había creado en mi mente y que realmente no existía. Digo que mi relación era tóxica porque fue muy unilateral; me refiero a que yo daba el mil por ciento y recibía como máximo el 20 por ciento, podría decirse".

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Universal, y contó con la revisión de un periodista y un editor.