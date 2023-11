Maluma revela la curiosa razón detrás del nombre de 'París' para su hija

El pasado mes de octubre y durante un emocionante concierto en Washington, Maluma aprovechó que se encontraba en medio del furor de la presentación junto a sus fans, para compartir con ellos y el resto del mundo que sería papá por primera vez.



Con un sentimental video, el paisa mostró cómo se enteró de la bella noticia, así como la linda barriguita de su novia, Susana Gómez, con varias tomas donde mostraban su primera ecografía y la revelación de que sería una niña.

El video oficial, que promociona su canción 'Procura', trataba de evidenciar un poco de cómo es su relación con la arquitecta de 29 años, quien siempre ha tratado de mantener su vida alejada de las cámaras.



Luego del espléndido anuncio, el paisa no ha perdido oportunidad para compartir todo tipo de publicaciones que evidencian su amor hacia su novia y su primera hija, ya que en varias ocasiones se le ha visto consentir y besar el estómago de su pareja en señal de cariño.



Así mismo, ha hecho apariciones especiales alusivas al embarazo donde ha revelado algunos detalles del mismo, cómo su reciente presentación en 'Tiny Desk', donde se presentó con un esqueleto blanco que decía 'Papá ama a París', develando que en definitiva ese sería el nombre de su bebé.

¿Por qué su hija se llamará 'París'?

En medio de una entrevista para el video pódcast 'Desconectados TV', el antioqueño reveló un par de curiosidades con respecto al nombre de su futura hija, además de confesar lo que pensó cuando le dijeron que estaba esperando una niña.



Allí narró que la noticia del embarazo de Gómez lo emocionó muchísimo, ya que desde siempre planeó formar una familia con la persona que estuviera destinada en su vida para ello.



Sin embargo, reconoció que al enterarse de que sería padre de una bebé, su primer pensamiento fue de negación. Pues consideró que esta sería "su karma", revelando un poco que posiblemente no fue un santo en el amor con sus relaciones de pareja anteriores, y que tal vez la presencia de una niña lo haría "pagar una que otra desventura cometida".



“Perro, te voy a hacer sincero, yo al principio cuando supe, dije: 'Noooo, jue (...), va a ser una niña', pero ¿por qué dije así?, porque ese es mi karma y lo voy a pagar".



Y añadió: "Después dije: 'Es niña, pero me voy a quitar esa idea de la cabeza. Me niego a que sea niña y empecé, es un niño, niño'", afirmó el cantante a modo de queja.



Así mismo, añadió que en su obstinación quería seguir pensando que sería un bebé al que igual bautizarían como París. Repuesta que llamó la atención de los presentadores, que no dudaron en preguntarle el porqué de ese nombre, independientemente del sexo.



Cuestionamiento que el intérprete de 'Coco loco' contestó sin pelos en la lengua, confirmando que el apelativo se refería al lugar donde él y Susana Gómez concibieron a su primogénita: "¿Por qué 'París'? Porque la hicimos allá", finalizó el artista entre risas.

