Maluma, el intérprete de ‘Cuatro Babys’, ha sido de nuevo protagonista de varios titulares en diferentes medios de comunicación por sus recientes declaraciones con respecto a lo que espera conseguir en este año 2023.

Si bien es cierto que el artista ha estado en el ojo del huracán en los últimos meses por su polémica reacción en una entrevista cuando le preguntaron sobre la violación de derechos humanos en Qatar (momento en el que solo se retiró del lugar sin dar explicaciones), ahora ha vuelto a resonar debido a que dijo que quería ampliar su familia.



En una entrevista realizada para el medio colombiano ‘Revista Vea’, el cantante paisa reveló que desde hace un tiempo ha tenido en mente el poder tener un hijo con su actual pareja, la arquitecta colombiana Susana Gómez.

Es importante aclarar que, en comparación con otras parejas que ha tenido el artista -como por ejemplo la cantante Anitta- , la joven no hace parte de la farándula colombiana y de hecho mantiene un bajo perfil en sus redes sociales, razón por la cual no se conoce mucho de ella.



“Ya es tiempo de tener un hijo”, dijo, aclarando que si bien es cierto que está en sus planes y “está trabajando en ello”, la joven nacida en Medellín aún no está embarazada.

No obstante, recalcó que también tiene proyectos musicales que le requerirán tiempo, razón por la cual solo dejará que las cosas fluyan.



“Sueño con tener una familia, hijos… ya llegará el tiempo, quién sabe si será en el 2023, pero es algo que amaría”, expresó en la entrevista el ‘Pretty Boy’ del reggaetón. Sin embargo, aclaró que de igual manera esperaría poder tener un recién nacido en sus brazos antes de la próxima Navidad.

Un año lleno de éxitos

Adicionalmente, recordó con nostalgia todos los logros que ha alcanzado en este turbulento 2022. Después de una larga pandemia y cientos de puertas cerradas por el confinamiento, el cantante paisa volvió a la industria más listo que nunca.

Cabe resaltar que hizo durante el 2022 su gira musical ‘Papi Juancho World Tour’, la cual contó con presentaciones en Europa, Dubai, Israel, México, Argentina y finalizó en Medellín con la participación especial de Madonna.



Así mismo hizo su debut en el cine junto a la artista Jennifer López y el actor Owen Wilson en la producción de Universal Pictures ‘Marry Me’, en la cual interpretó a un artista que se casaría en un principio con López (quien encarna a ‘Kat Valdez’), pero, al final, por cuestiones del destino, las nupcias no se llevaron a cabo.

