¿Nuevo amor? Filtran imágenes que confirmarían relación de Maluma

Maluma es uno de los cantantes colombianos más reconocidos a nivel internacional, no en vano fue el primero en pisar la alfombra roja de la famosa Met Gala, en 2019, y repitió este año, luciendo un traje de Versace rojo.



Además, el paisa se encuentra en EE. UU. como parte de su 'Papi Juancho World Tour 2021', gira de conciertos con el que logró 'sold out' en importantes escenarios como el Golden 1 Center de Sacramento, California, y en The Forum de Los Ángeles.



Pero en medio su ajetreada agenda, Maluma decidió tomarse un breve descanso y sorprender a su familia. Recorrieron los cielos de Nueva York en helicóptero.



Un gesto que aplaudieron muchos de sus seguidores, alagando la bonita relación del artista con su madre, Marlli Arias, quien compartió en sus redes sociales algunas imágenes de lo que denominó "un día muy especial".



Entre las fotografías hubo una que llamó especialmente la atención de los internautas: en la que aparecen ella, sus hijos y la arquitecta Susana Gómez, quien desde hace meses se ha especulado sería la pareja del cantante.



Los rumores del noviazgo surgieron en 2020 cuando el paisa fue fotografiado caminando junto a Gómez por la calles de Beverly Hills y luciendo un buso de su éxito 'Hawai', canción que estrenó por aquella época.



Pero mucho antes se hablaba de la pareja, pues ya habían sido captado juntos en agosto del año pasado; besándose en un bar de Nueva York y en septiembre del mismo año a bordo de un yate en Miami. De hecho, se cree que el cantante y la joven eran amigos desde hace varios años atrás.



Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido una relación.

Aunque se conoce poco de Susana, pues está alejada del medio del espectáculo, se sabe que es una arquitecta nacida en Medellín y se rumora que está divorciada.



La joven tiene sus redes sociales privadas, pero algunas cuentas de fans de Maluma han filtrado algunas de sus imágenes.

