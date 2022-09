La revista Billboard ultima los detalles de la gala de premios en la que reconocerá a lo más destacado de la música latina, una gala que se celebrará en Miami y en la que el puertorriqueño Bad Bunny es el gran favorito al sumar 23 nominaciones.



(Siga leyendo: Wisin y Yandel lanzan nuevo disco y, ahora si, se separan).

Los Premios Billboard de la Música Latina 2022 se desarrollarán este jueves en el Watsco Center, con los mexicanos Kate Del Castillo y Jaime Camil como conductores.



Bad Bunny goza de un año inmejorable en el que también sumó diez nominaciones en los premios Latin Grammy que se celebrarán en noviembre en Las Vegas, Estados Unidos. Además, colocó durante once semanas (no consecutivas) su más reciente álbum, que es completamente en español, en lo alto de la lista Billboard 200, un ranking global que mide los discos más exitosos en EE. UU.



En los premios Billboard latinos, por detrás de él se ubica como segunda favorita la colombiana Karol G, con quince nominaciones, y luego el puertorriqueño Farruko, con once, y su compatriota Rauw Alejandro, que está presente en diez categorías.



(Lea También: ¿Vicente Fernández y Juan Gabriel tenían una mala relación?).

Facebook Twitter Linkedin

Karol G es la segunda artista con más nominaciones de los Billboard. Foto: Instagram: @karolg

Maluma estrenará canción

Por otro lado, uno de los artistas que sorprenderá en la velada de premiación es Maluma, quien anunció que estrenará su más reciente sencillo, ‘Junio’, durante su presentación en el escenario principal del Watsco Center ante miles de espectadores.

Facebook Twitter Linkedin

Concierto de Maluma en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

“Esto va estar increíble porque voy a estrenar mi canción ‘Junio’, que llevo anunciando hace ya dos semanas, estoy loco desde que la grabé. Acabé de lanzar un mixtape que se llama ‘Sex and love’, pero me hacía falta una canción que me hiciera reconectar con el público global (...) yo creo que esta canción les va a gustar y les va a llamar mucho la atención”, relató Maluma a ‘Telemundo’.



(También: Dónde ver los Premios Billboard 2022: hora y colombianos nominados).



Cabe destacar que el único galardón al que entrará en disputa el intérprete de ‘Borró Casete’ es en la categoría a 'Mejor gira del año', pues el antioqueño ha estado recorriendo el mundo promocionando sus presentaciones bajo el nombre de ‘Papi Juancho Tour’.



“Es una alegría inmensa porque después que pasó el tema de la pandemia la gente me preguntaba si iba a volver a girar. Salimos a la venta de boletería y con gran sorpresa hicimos toda una gira sold out y esto fue una experiencia muy bonita”, comentó.



(Le puede interesar: Colombia difundirá su literatura más actual en la feria Liber en Barcelona).

Más noticias

Murió el rapero Coolio, quien fue famoso por su canción 'Gangsta's Paradise'

Jhonny Rivera dará concierto a reclusos de la cárcel de Valledupar

Aterciopelados: 'Destrozamos el purismo del rock'

Tendencias EL TIEMPO

Con información de EFE*