Maluma: no aguantó y lloró después de su actuación en el Madison Square Garden

El cantante colombiano del género urbano, Maluma, se encuentra estas semanas dando una gira de conciertos en Estados Unidos y cumplió uno de los sueños que cualquier artista piensa alcanzar: presentarse en el Madison Square Garden.



El tour corresponde a la promoción de su último álbum musical denominado Don Juan, el cual contiene varios éxitos como ‘Ojitos chiquiticos’, ‘La Reina’, ‘Don Juan’, entre otros.



El paisa, que tiene gran aceptación en varias ciudades estadounidenses, ha tenido la oportunidad de presentarse en importantes escenarios y su interpretación en el Madison Square Garden hizo que el cantante se emocionara al límite.

El show en el lugar fue un éxito rotundo y en él interpretó grandes éxitos como ‘El perdedor’, ‘Borró cassete’ y muchos otros que fueron coreados por todos los asistentes.



Maluma compartió en sus redes sociales apartes del show y al finalizar el espectáculo agradeció a todo los asistentes y sus seres más cercanos por haberlo acompañado en ese momento tan especial para él.



El Madison Square Garden Se vistió tricolor anoche… Me levanté con una sonrisa que me durará toda una vida! GRACIAS NEW YORK, GRACIAS LATINOSSSS, esto apenas comienza. #DonJuan”, expresó el cantante antioqueño.



Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando el cantante se detuvo a contemplar a los asistentes y no pudo contener la emoción, tanto que llegó hasta las lágrimas de felicidad.



Como cualquier artista, momentos previos al show, el cantante evidenciaba sus nervios, sin embargo, en un vídeo compartido por ‘Royalty Records’ fue posible ver cómo Maluma logra calmarlos a través de la meditación.



Además, varios amigos cercanos al cantante mostraron su apoyo y admiración comentando la publicación del concierto como J Balvin quien comentó con unas llamas de fuego, al igual que el cantante Busta Rhymes.



Algunos fanáticos también mostraron su alegría de haber estado presentes en el espectáculo con mensajes como: “Allá estuve, fue grandioso y amé ver la bandera de Colombia”, “Fue una noche mágica”, “Don Juan dejando huella” y muchos otros que registran que el show fue uno de los mejores del artista colombiano.

