Maluma es un cantante colombiano que ganó popularidad a nivel mundial en la industria musical al interpretar temas como ‘Felices los 4’. Sus canciones le han dado la vuelta al mundo, convirtiéndolo un referente del reggaetón.

Además, el cantante decidió explorar diferentes rumbos al debutar como modelo de alta costura para Versace y, posteriormente, protagonizar una película al lado de Jennifer López, proyectos que han tenido una excelente aceptación de sus fans. A pesar de esto, Maluma no ha dejado una de sus más grandes pasiones atrás, pues se encuentra en un punto crucial de su carrera y disfrutando de su más reciente éxito, 'Medallo en el mapa', un concierto que se llevó a cabo en Medellín, Colombia.



Un accesorio que no pudo pasar desapercibido en una noche tan importante para el cantante fue la cadena de diamantes que Maluma portó durante el evento, dando mucho de qué hablar. No es un secreto que el artista es un amante empedernido de la joyería lujosa, pero con este accesorio nos mostró el inmenso amor que le tiene a su perro llamado 'Buda'.

La cadena de diamantes inspirada en “Buda”

Después de que el cantante publicara una foto cantando en su más reciente concierto, en el que no se pudo ignorar el accesorio que protagonizó su look, Maluma compartió más detalles de este en su Instagram con sus más de 62 millones de seguidores.



Es un accesorio que el colombiano no ha dudado en presumir con frecuencia, pues a través de un carrusel de fotografías nos mostró que esta cadena fue el complemento perfecto que lo acompañó para asistir a la Fórmula 1 en Miami.

Y como este accesorio ha sido motivo de que las redes sociales estallen, Maluma compartió con sus seguidores el momento exacto en el cual Avi Hiaeve, El Ruso y Joseph Libansky, los creadores de dicha pieza, le entregaron la cadena con significado emotivo.



Es una cadena de diamantes que fue creada bajo la inspiración del perro del cantante, el cual es retratado con un traje espacial y lleva una leyenda en su mochila que dice: “Es chévere ser grande, pero es más grande ser chévere”. La cadena simula huesos y el dije es la mascota de Maluma, la cual ya es una influencer de Instagram.

El Universal (GDA)