Juan Luis Londoño, conocido por el mundo de la música urbana como ‘Maluma’, es uno de los artistas más influyentes de la actualidad, pues es reconocido tanto a nivel nacional e internacional por su buena música y llamativas canciones.



El cantante nacido en Medellín, ha mostrado como su talento ha trascendido con los años, mostrando a un ‘Maluma’ más maduro y lleno de nuevas experiencias.

Facebook Twitter Linkedin

El artista colombiano es uno de los más famosos en el mundo urbano. Foto: Instagram @maluma

(Tenemos para usted: Maluma caminó por las calles de Ciudad de México sin ser reconocido por sus fans).

Es por ello, que el intérprete con el pasar de los días a podido conseguir una gran cantidad de logros en compañía de su música. Pero al parecer la vida de Juan Luis no siempre es brillante y exitosa, pues confiesa, a través de sus redes, que en varios momentos ha estado en lugares no tan favorables, los cuales lo han ayudado a analizarse tanto físicamente como mentalmente.



“Como muchos de ustedes, yo también he estado en lugares y posiciones no muy favorables, pero el mensaje acá es que yo decidí salir de ahí y convertirme en mi mejor versión (falta mucho), pero sigo de pie y dejando que mi historia los motive a cambiar la suya. Les dije que viene, DON JUAN, y que me iban a ver como nunca antes… AQUÍ ME TIENEN MÁS FUERTE QUE AYER”, expresó el cantante colombiano en compañía de unas fotografías, las que revelan un cambio físico impresionante por parte del autor de un sin fin de canciones urbanas.



El cambio físico de ‘Maluma’ es bastante notorio, así lo quiso dar a conocer por medio de un antes y un después en la publicación de su Instagram.

(Siga leyendo: ¿Se vienen pequeños Malumas? Rumores de un posible embarazo

Este hecho ha llenado de orgullo al cantante que en la actualidad se está preparando para lanzar una nueva producción musical.



La publicación del artista ha sido muy comentada, debido a que, aparte de querer mostrar su estado físico, también quiso motivar a esas personas que están pasando por malos momentos, así como él lo reconoció.



Estas fotografías han cautivado a más de uno. Después de 17 horas, la publicación ya acumula más de 739 mil ‘me gustas’, al parecer porque su mensaje motivacional se ha movido por toda la red social.

(Le puede interesar: Maluma sorprendió a su papá con excéntrico regalo: 'Yo no puedo creer esto'

Todo parece indicar que ‘Papi Juancho’ está teniendo muchas transformaciones, puesto que se ha visto a un ‘Maluma’ mucho más humano de lo que siempre había sido.



Hace unos días, el intérprete subió unas fotos muy llamativas con otros artistas del género urbano, entre ellos estaban: Blessd, Ryan Castro y J Balvin, a los que invitaría a su casa a pasar un buen rato, así lo dejaron reflejado en unas imágenes.

Maluma en concierto en Bogotá

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Video: Jorge Barón mostró video inédito de Maluma cuando era joven

Anuel AA y Maluma lanzan su nuevo sencillo: 'Diablo, qué chimba'

Yina Calderón recuerda video de su beso con Maluma: 'No he salido de su mente'