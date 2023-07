En su pasada visita a España, el cantante colombiano Maluma, además de dar varios conciertos en este país, participó de algunos magazines en los cuales se le entrevistó y cuestionó sobre diferentes temas de su vida.



Uno de los magazines fue el llamado 'El Hormiguero' del canal Atresmedia conducido por el presentador 'Motos', quien en una larga intervención indagó al cantante sobre aspectos como sus parejas, los conciertos y la visita de Madonna a la casa de Maluma en Medellín.

Maluma contó que en esa oportunidad le insistió mucho a la cantante estadodunidense para que lo acompañara en el concierto que daría en su tierra natal Medellín, para lo cual, la cantante fue difícil de convencer ya que le canceló ocho días antes de la presentación, dadas las múltiples ocupaciones de la reina del pop, no obstante, Madonna finalmente llegó a Medellín y se instaló en la casa del paisa.



“Le volví a llamar y me dice ‘la única forma es que vaya de entrada y salida; voy allá, hacemos los ensayos, hago el concierto y me regreso’. Le dije ‘bueno, ¿te quieres quedar en mi casa?’ Y ella me dijo ‘Claro, me encantaría quedarme en tu casa’, afirmó el cantante antioqueño.



Al seguir con su presentación en el programa, Maluma interpretó la canción 'Coco Loco' y llegó el momento en el que puso en apuros a la productora del programa.



El cantante compartió con 'Motos' una copa del mezcal 'Contraluz' del cual es socio, además de dejar a la vista la botella de licor, lo cual, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia -CNMC- infringe la ley, ya que no se puede hacer publicidad de una bebida alcohólica que tienen más de 36% grados de alcohol.



La ley de publicidad registra que en España no se pueden mostrar este tipo de bebidas alcohólicas, cuando contienen más de 20 grados en cualquier franja de televisión, excepto entre la 1:00 a. m. y las 5 a. m.



Por esta razón, Facua – Consumidores en acción- presentó una demanda ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia –CNMC-, en contra de la productora encargada del programa 'El Hormiguero' la conocida '7yacción' cuyo argumento principal es el incumplimiento de la ley al haber mostrado la botella al aire y la publicidad encubierta de un producto de alcohol, además de haber hecho referencias positivas a una botella de licor en horario no permitido.



En la demanda Facua anota que el presentador de magazín era consciente de la infracción que estaba cometiendo y que aún así decidió seguir con el momento argumentando: "le voy a dar la vuelta a la botella para que no se vea la etiqueta que si no nos van a reñir”.



Al programa también han asistido cantantes colombianos como Sebastián Yatra y Camilo, pero es la primera vez que tienen que asumir esta situación legal por algo que hizo inocentemente un invitado al set.

Maluma en directo con su "Coco Loco"

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

