La carrera de Maluma sigue cosechando éxitos. Recientemente el artista colombiano dio a conocer a sus seguidores el que será su nuevo proyecto. A las multitudinarias giras y al lanzamiento de nuevas canciones se le suma ahora la creación de su propio sello discográfico, el cual ha denominado como Royalty Récords.



Una noticia que compartió en su cuenta de Instagram, acompañada de la portada del mes de septiembre de la revista Billboard que el paisa protagoniza.



"Después de meses y meses de trabajo por fin puedo contarles mis nuevos proyectos y nuevas aventuras… algún día escuché que este mundo es de los soñadores y que no hay ningún sueño demasiado grande para un espíritu lleno de valentía, disciplina y dedicación. HOY es el inicio de nuestro propio sello discográfico “ROYALTY RÉCORDS” @royaltyrecordsoficial de la mano de @luavision (Miguel Lua, representante de Maluma) y @felipecarrenot (Felipe Carreño)", comentó el cantante en la publicación.



De acuerdo con Maluma, su nueva compañía ya representa a dos artistas: la cantautora colombiana Abril, la joven artista que abrió el concierto que el reguetonero dio junto a Madonna en Medellín, y la cantante y compositora Paulina B.



"Vamos a trabajar incansablemente hasta verlas brillar en lo más alto del firmamento", dijo Maluma sobre su intensión y la de su nuevo sello discográfico de impulsar la carrera de nuevas artistas como ellas.



Pero el nuevo emprendimiento del reguetonero colombiano no se limita a la música sino que contará con otras unidades de negocio: Royalty Films, una productora visual; Royalty by Maluma, fragancia y línea de ropa; el mezcal Contraluz, con el que el artista entró al mundo de los licores, entre otros proyectos que siguen en construcción.



"Gracias infinitas a mis maestros de vida que me han acompañado hasta este punto y son parte indispensable de estos sueños y sobre todo a USTEDES.. mis fans ❤️ GRACIAS por dejarme construir un legado que ojalá dure por mucho tiempo, Ahora si… Que comience el juego..!!!", dijo el artista sobre esta nueva etapa.



