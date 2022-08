Maluma es uno de los cantantes colombianos que ha logrado el éxito fuera del país. Se ha evidenciado, por ejemplo, en su participación como protagonista en la película estrenada a principios de 2022 ‘Cásate conmigo’ junto con la actriz Jennifer López y sus sorprendentes performances en los Premios Juventud y Premios lo Nuestro de este mismo año.

Aún así, ha impresionado a sus miles de fanáticas que lo admiran no solo por su talento, sino por su belleza al ser catalogado como uno de los hombres más sexis del mundo por la revista ‘People’.



En sus redes sociales cuenta con más de 62 millones de seguidores, quienes están al tanto de los nuevos acontecimientos en su vida.

Recientemente, el colombiano dejó impactados a sus admiradores con una de sus últimas publicaciones en su perfil de Instagram, ya que se muestra únicamente en toalla frente a la piscina del lugar donde se tomó la foto.



La imagen, que fue publicada el 24 de agosto de 2022, viene acompañada de una descripción que escandalizó a la mayoría de sus seguidores: “Mi polvo eres tú”.

Actualmente, la publicación cuenta con más de un millón de likes y casi 11.500 comentarios, los cuales son la evidencia de las miles de reacciones que ha provocado a sus fanáticos.



“Me encanta lo destacado que estás. Gracias por bendecirnos con tremenda vista”, es una de las frases que sus seguidores han dejado en la publicación.

Lo más sonado



Tras su última colaboración con los artistas Arcangel y De La Ghetto en la canción ‘Tsunami’ -que lleva más de cuatro millones de visualizaciones-, el paisa estrenó otro sencillo: ‘28’, como se llama también su nuevo disco.

“Antes no tenía nada , ya estamos bien. Me acostumbré a ver solo billetes de cien. ¿Para qué guerrear?, si no hay con quién. Las malas vibras que descansen en paz, amén”, dice una de las estrofas de la nueva pista de Maluma.





El video de ‘28’, que fue publicado el 18 de agosto de 2022 en la plataforma de YouTube, cuenta con más de 500 mil reproducciones y más de mil comentarios que resaltan el agrado que ha tenido la canción ante el público.

