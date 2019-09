Reguetoneros se quejan por falta de nominaciones al Grammy Latino

La Academia Latina de Grabación dio a conocer este 24 de septiembre la lista de nominados a la entrega número 20 del Latin Grammy. Pero, al parecer, no todos los artistas quedaron contentos con las decisiones de los organizadores del evento, en especial los reguetoneros, pues aseguran que la academia no reconoce la importancia de su movimiento.

Todo inició con una publicación en Instagram del artista colombiano Maluma, quien mostró su descontento al no estar en el grupo de los nominados después de todo el trabajo que dedicó a su más reciente producción 11:11.



“Una desilusión bien cabrona no tener siquiera una nominación a los Latin Grammys, tanto esfuerzo, el mejor disco que he hecho en mi vida, los juntes con los que siempre soñé, Madonna cantando en español, éxitos como HP, 11PM, una salsa producida por el más grande Sergio George y en el pecho no me cabe el corazón y la entrega que puse en 11:11…” escribió el reguetonero paisa.



Pese a su inconformidad con la academia, felicitó a los artistas nominados y valoró el apoyo de sus fans, dejando en claro que el premio más grande de un artista es el apoyo de su público. Afirmación con la que concuerda el también reguetonero Nicky Jam, quien posteó en sus redes sociales “saludos al público y a quienes les debo lo que soy hoy en día, mis fans” uniéndose además, al hashtag #sinreggaetonnohaylatingrammys.



El encargado de iniciar esta campaña fue el famoso reguetonero Daddy Yankee, primero en manifestarse tras la publicación del artista paisa.



“A pesar de estar nominado, no estoy de acuerdo con la manera que trataron al género y a muchos de mis colegas. Recuerden una cosa muy importante, su plataforma no fue la que creo este movimiento. Esto va más allá de un premio. Esto escultura, credibilidad, pertinencia y respeto” expresó el puertorriqueño, dando inicio al #sinreggaetonnohaylatingrammys.

Otro en solidarizarse con la causa fue el colombiano J Balvin, quién replicó la imagen posteada por Yankee a favor de “la cultura y el movimiento”.

Por su parte, la colombiana Karol G, quién el año pasado recibió el galardón a mejor artista nueva, también unió su voz a esta campaña, según ella, porque “es la única forma de hacer un llamado a que la academia en los próximos años sea más incluyente con un género que trabaja, se esfuerza, evoluciona y representa con grandes logros a nuestra comunidad latina en el mundo entero”.



Al respecto también se han pronunciado artistas como Natti Natasha, Anuel AA, Lunay e importantes dj’s y productores como Chris Jeday, Gabymusic, Djluian y el sello discográfico Pina Records.

¿Qué dice la academia?

En el comunicado de prensa con el que se dio a conocer la lista de nominados para la entrega número 20 de los Latin Grammy, Gabriel Abaroa Jr, presidente de la Academia Latina de Grabación, aseguro estar muy contento con “la gran diversidad de artistas talentosos” que se suman a esta nueva edición. Además, recordó que “independientemente del género, edad, identidad nacional o género musical, los nominados son producto de un proceso de votación”.



En cuanto a la polémica generada por el movimiento del reguetón, hasta el momento, la academia no ha hecho ningún pronunciamiento.



Quienes sí se han manifestado son los seguidores de este género que han apoyado a los artistas a través de redes sociales. De hecho, la campaña #SinReggaetonNoHayLatinGrammy ya es tendencia global en Twitter y cuenta con más de 4.000 trinos.

