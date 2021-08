Así lucen por dentro las lujosas casas de Maluma, J Balvin y James

James Rodríguez, J Balvin y Maluma, son tres de las figuras públicas más famosas de Colombia. Gracias a sus triunfos a nivel internacional, muchos colombianos los apoyan y buscan conocer muchos más detalles acerca de su vida privada.



De hecho, los dos artistas del género urbano y el futbolistas se han mostrado muy abiertos en redes sociales y han mostrado a sus fanáticos las lujosas mansiones que tienen en el país.

J Balvin

En una entrevista con 'Architectural Digest México y Latinoamérica', J Balvin, quien recientemente tuvo a su hijo Rio junto a Valentina Ferrer, hizo un 'tour' de su casa, ubicada en Antioquia, a la cual llama 'templo'.



El cantante buscaba que la casa tuviera vibras de tranquilidad y paz, por lo que se basó en la cultura japonesa, la cual, para él, inspira precisamente eso. "El pasillo tiene toda una vibra japonesa con la luz natural", empezó diciendo el paisa, de 36 años.



J Balvin mostró su cuarto, el cual está compuesto por grandes ventanales y lujosos acabados en madera. Al igual que con el resto de la casa, su viaje a Japón y el estilo de interiorismo de ese país, lo inspiraron a la hora de elegir la decoración para este espacio.



(Lea también: La vida de lujos de J Balvin).

"Al viajar por el mundo, cuando fui a Japón, conecté con su energía, que amo. Y es lo que estoy haciendo en este casa. Es como un templo. Tengo este lugar para descansar, sentirme tranquilo y relajado", indicó.



De igual manera dijo que no dormía siempre en la habitación principal de la casa sino que le gustaba rotarse por todas los cuartos. "No me gusta aburrirme de mis propios espacios", puntualizó.



Definitivamente lo que caracteriza a la mansión 'wabi-sabi' de Balvin, es que está completamente rodeada de naturaleza, lo cual se evidencia gracias a los grandes ventanales en todos los espacios. A su vez, el uso de microcemento, mármol negro, madera en los acabados, puertas deslizantes, luz natural en el techo y bonsáis decorando las esquinas.

A pesar de que la mayoría de la casa es sobria, el toque de lujo se lo da su amplio clóset, en el que tiene una enorme colección de zapatos, de la cual dice desconocer el número.



Además de esto, la casa, de 540 metros cuadrados, tiene una cancha de basquetbol, una moderna biblioteca, una cochera con varios de sus lujos automóviles, una amplia cocina de madera, un pasillo para poder meditar, una piscina con estilo minimalista, un cuarto para hacer pilates y una barbacoa.



“No tengo nada de mi vida profesional en esta casa. Aquí no hay nada que diga “J Balvin”. Ni un solo disco, nada... todo lo mandé con mi mamá. Aquí vive ‘José', no más”, indicó.



(Le puede interesar: El lujoso regalo de J Balvin a su novia por el nacimiento de su hijo).

James Rodríguez

A las afueras de Medellín, el futbolista tiene una lujosa casa de dos pisos. A pesar de que tiene varias más propiedades - entre estas, una frente al embalse de Guatapé - está es la única que se conoce por dentro.



En el 2018 el futbolista, quien admitió recientemente que lo que pase con su futuro es una incógnita hasta el momento, le mostró al presentadora Dany Alejandro Hoyos, quien interpreta a 'Suso', el interior de su lujosa vivienda.



(Le recomendamos leer: James, sobre su futuro: 'Me falta Italia, sería una opción buena').

En el 'tour', realizado para el programa 'The Suso's Show', el futbolista del Everton dejó ver que su casa tiene una enorme cancha de futbol, un cine, una piscina, una terraza con vista panorámica hacia Medellín, una cocina amplia de madera, un parque de niños, entre otros varios lujos.



Una de las cosas que más sorprendió fue el museo que tiene al interior de la mansión. En este tiene todas las camisetas que ha usado en los diferentes equipos en los que ha jugado, sus trofeos, medallas, balones con los que ha hecho algunos de sus icónicos goles y demás premios.



"Tengo aquí uno y en España tengo otro", dijo el deportista antes de comenzar a mostrar este impresionante cuarto de su hogar, el cual da cuenta de su larga e impresionante trayectoria profesional.



(Además: Los emprendimientos de James, Rigoberto, Cuadrado y más deportistas).

La casa se caracteriza por tener varios acabados en madera, grandes ventanales que evidencian la naturaleza alrededor, escaleras modernas y un estilo de muebles muy americano y moderno.

Maluma

El reguetonero, de 27 años, también le abrió las puertas de su casa de Medellín a 'Architectural Digest México y Latinoamérica'.



“Este es mi santuario, espero que lo disfruten. Yo lo disfruto mucho en esta cuarentena. Paso aquí mucho tiempo. Vengan y tengan un poco de paz conmigo”, dijo al inicio del 'tour'.



Una de las características de su mansión es que la sala-comedor tienen doble altura y está rodeada de grandes ventanales (que parecen paredes de vidrio), los cuales dejan en evidencia la naturaleza alrededor.



De acuerdo con el cantante, la biodiversidad es una de las cosas más lindas que tiene Colombia y por eso decidió construir su "santuario" alrededor de 'verde'. A su vez, al interior de la propiedad tiene varias plantas que complementan la decoración.



(Nota relacionada: Jeff Bezos y Maluma, entre los nuevos inversionistas de La Haus).

En su hogar hay un elevador, una amplia cocina, un balcón, varias obras de arte, un gimnasio con una colección de camisetas que le han regalado famosos futbolistas, una mesa de ping pong, una mesa de blackjack, una enorme piscina, un jacuzzi y una sala de cine.



De acuerdo a lo que indicó, uno de sus lugares favoritos de la casa es la chimenea que se encuentra en el centro de la sala, la cual tiene al lado un plano de cola blanco. "Tengo mi chimenea, uno de mis lugares favoritos donde me siento con mi familia a charlar", indicó.



En junio de 2020, cuando se dio a conocer el video del 'tour' de la casa, el artista contó que llevaba tres años viviendo allí. De hecho, dijo que estaba disfrutando de su hogar en su ciudad natal en medio de la cuarentena.



“Se siente genial estar en casa porque siempre estoy de gira”, dijo.

(Siga leyendo: Critican a Maluma por insinuar que seguirá besando a fans en sus conciertos).



Tendencias EL TIEMPO