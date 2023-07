No era para menos. En una emotiva presentación a la que asistieron más de 20.000 personas, se le dio la bienvenida al astro argentino Lionel Messi a su nuevo equipo Inter Miami, un club que hasta el momento no hace parte de los más destacados en la Liga de primera división del fútbol estadounidense, pero que sin duda será protagonista con la llegada del ‘10’. En la ceremonia hubo una masiva presencia de artistas colombianos.



David Beckham, exfutbolista y dueño del equipo, en sus declaraciones agradeció a la afición por hacer sentir a Messi como en casa.



Y algo que llamó mucho la atracción de los presentes a la ceremonia fue el videoclip en el que varios deportistas y cantantes saludaron a la estrella argentina, entre los que se destacaron los artistas colombianos J Balvin, Maluma, Camilo y Sebastián Yatra.



Maluma, reconocido por su afición por fútbol y por ser gran seguidor del astro argentino fue el más emotivo.



“Hermano, cómo estás, te habla tu parcero, Maluma Baby”, se escuchó el saludo del reguetoreno paisa, mientras que Balvin expresó: “Bienvenido al Inter Miami”.

Ya en cuento al show, Camilo fue el primero en cantar tres de sus temas más reconocidos, incluyendo su éxito Tutu. También estuvieron Bresh, Ozuna, el argentino Paulo Londra y Tiago PZK.

El futbolista llegó a ser parte del Inter Miami. Foto: EFE

“Hoy tuve la fortuna de acompañar a un ser humano increíble y al mejor jugador de la historia @leomessi, en su llegada al @intermiamicf” escribió Camilo en su cuenta de Instagram, mensaje que acompañó con una imagen de su encuentro con el jugador argentino.



