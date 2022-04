Lidiar con paparazzi y con fanáticos que no entienden los límites de la privacidad parece ser parte de la descripción del trabajo de los famosos. Sin embargo, en ocasiones, las celebridades no logran contestar con gracia y sonrisas a las peticiones de fotos y videos constantes.



En las últimas horas se ha vuelto viral un video en el que se aprecia a Maluma y su novia intentando ingresar a un vehículo, mientras se les acercan varios fanáticos. Uno de ellos, al parecer, se aproximó a la pareja en lo que parece un intento por grabar a Susana Gómez, una acción que no le agradó al ‘Pretty boy’. El hecho habría sucedido en Madrid.

No es claro si en efecto Maluma empujó al hombre que los abordaba para, al parecer, grabar a la joven arquitecta con la que sale el artista desde hace unos meses. Pero algunos usuarios de redes se atreven a afirmar que la actitud del cantante no fue la correcta.



Sin embargo, en septiembre del 2021, el reguetonero tuvo un incidente similar con un fanático que se le acercó mientras estaba en New York. En esa ocasión, durante un concierto el hombre decidió tocarle el brazo y la reacción del cantante fue inmediata.



En los comentarios en redes sociales, sobre el incidente en Madrid, algunos internautas resaltan que debieron pedir permiso antes de intentar invadir el espacio personal de la pareja.

“Por que son fans los deben dejar hacer lo que quieran?”, preguntó una usuaria de Instagram en una publicación en la que se muestra el momento en el que, al parecer, Maluma aparta al hombre que los abordó.



Otros opinan diferente y creen que estas reacciones reiteradas por parte de Maluma demuestran que la fama se le ha subido a la cabeza.



El cantante no se ha pronunciado sobre lo sucedido.

