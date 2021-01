Maluma se defiende de quienes lo vinculaban con el narcotráfico

Maluma, uno de los más grandes exponentes colombianos del reguetón en el mundo, ha sido tan aclamado como criticado. De él se ha dicho que su cuna ha sido de oro y que es por eso que su carrera musical ha despegado con facilidad. Sin embargo, fue él mismo quien se encargó de desmentir esos rumores al participar en el programa estadounidense ‘The RockStar Show’, que dirige su colega cantante Nicky Jam.



El sábado 23 de enero, el paisa participó en el show y desde el comienzo se encargó de dejar claro que su familia, si bien era de estrato medio alto, también tuvo momentos económicos difíciles y que no es cierto que su carrera haya sido impulsada por el narcotráfico.



“La gente pensaba que mi familia era narcotraficante y que el narcotráfico había apoyado mi carrera musical, obvio todo eso fue mentira; pero muchas cosas se especulan, se hablan y es importante que uno está acá para dejar las cosas claras”, expresó.



Luego, dejó en claro que su padre fue gerente de importantes empresas en Medellín y que nunca les faltó nada, pero que la separación de sus padres partió en dos su historia. “Cuando cumplo 13 o 14 años mis papás se separaron y todo se fue al piso. Mi papá quebró y fue una época muy difícil, pero yo siempre he dicho que soy lo que soy gracias a eso”.



De hecho, en una reciente entrevista del reguetonero con Revista BOCAS, contó que justo fue ese momento en que sacó la camiseta de líder que el fútbol le había enseñado. “Ahí me puse la banda de capitán y traté de sacar el equipo adelante. Yo compraba una bolsa que tenía como 35 colombinas y que me costaba como $ 1.500 pesos de ese tiempo. Luego, llegaba al colegio y vendía cada colombina por mil pesos. Lo mismo con los sándwiches. Así me hacía la plata”, dijo.



Su avión, otra tema controversial

Otro de los temas a los que se refirió en el programa fue el de su avión privado, un modelo G450 que bautizó ‘Royalty Air’ y que le habría costado entre 22 y 25 millones de dólares, según reportó la revista ‘Forbes’.



Para Maluma, más que un lujo se trata de una herramienta necesaria para su trabajo y poder cumplir con las citas de sus giras, aunque también confesó que es estresante tenerlo por el alto costo que demanda.



“De gira en gira que vivo yo, lo necesitaba. Ahí tengo mis piyamas, mi ropa, mi cepillo de dientes, mi cama; es mi casa en el aire”, le dijo en su momento a BOCAS.



Al final de la entrevista, Maluma reveló que su miedo más grande en su vida es la soledad.

Tendencias EL TIEMPO​