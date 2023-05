En los últimos días se han conocido varias imágenes de Maluma, en las que se ve grabando un video por las calles de Miami Beach, en Florida, de lo que será su nuevo sencillo discográfico.



El artista paisa, quien recientemente recibió el Premio Impacto 2023 por la labor de su fundación 'El arte de los Sueños', donde recaudó dos millones de dólares para los niños en condición vulnerable a través de la música, no ha parado de trabajar.

🎥| Al parecer, Maluma estaba filmando un nuevo videoclip en Miami, ayer. 👀pic.twitter.com/cSl182yueZ — Maluma Updates (@Maluma_Updates) May 9, 2023

Al parecer, la producción visual hará parte su nuevo proyecto musical del que aún no se desconocen los detalles, pues el artista sigue promocionado su último sencillo

lanzado el pasado mes de marzo, 'Diablo qué Chimba', que fue publicado en colaboración con el puertorriqueño Anuel AA y ya completa 14 millones de reproducciones en YouTube.



En medio de una plazoleta comercial y con un paraguas blanco en mitad de la 'lluvia intencional' como recurso cinematográfico, las calles de la ciudad se paralizaron luego de ver al 'Pretty Boy' cantando mojado y vestido totalmente de blanco.



Ante la inusual escena no faltaron los transeúntes asombrados por verlo, tanto así que hubo un fanático que saltó la cinta de "paso restringido" e intentó evadir al cuerpo de seguridad corriendo por el lugar, con el fin llegar hasta donde se encontraba artista en medio de la grabación.



La hazaña del seguidor, que quedó registrada en video, fue filtrada en las redes sociales, donde los comentarios de algunos internautas no se hicieron esperar.



"Ese quería era jugar a la lleva", "Yo tratando de coger un billete de $100.000", "Pero la gente dónde deja el sentido común. ¿Es tan difícil esperar a que termine?", "A lo mejor ni siquiera sabe quién es Maluma y solo quería meterse a interrumpir" , fueron algunas de las opiniones más destacadas.

