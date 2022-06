Maluma tuvo dos conciertos en Ciudad de México el pasado 10 y 11 de junio. El cantante aprovechó la ocasión para compartir con sus fanáticos de ese país y para estrenar su nuevo proyecto musical ‘The Love & Sex Tape’.



En uno de estos eventos, el paisa ayudó a uno de sus fanáticos a proponerle matrimonio a su novia. Todo empezó cuando Maluma vio en el público una pancarta que decía: “Si Maluma te abraza, te pido matrimonio, dice mi novio”.



El artista no dudó un segundo y subió a los dos al escenario. Allí le dio el abrazo a la joven y ante todos, le dijo al hombre que continuará con su propuesta. “Y ahora si, como dice maestro” comentó Maluma para animar al fanático.



“¡Mi amor!,¿Te quieres casar conmigo?” preguntó el novio luego de la indicación de Maluma. La mujer no dudó en aceptar la propuesta, mientras todo el estadio vitoreaba a los enamorados.



El intérprete de ‘Hawái’ publicó un video de lo ocurrido en su cuenta de Instagram, donde manifestó que esta es la segunda vez que es testigo de una pedida de mano en uno de sus conciertos.



“Y bueno… Esto pasó en México, ya van 2 propuestas de matrimonio en la tarima, quién será el próximo?” escribió Maluma acompañado de emociones de corazón y anillos.



El plan

En TikTok, la novia Janet Ibarra, publicó un video viral del antes y después de la pedida de matrimonio. Allí la joven indicó que a pesar de realizar el cartel, no esperaba que Maluma la abrazara o que su pareja le pidiera la mano.



“Hice mi cartel con tanta ilusión, que nunca imaginé lo que pasaría después” expresó Janet mientras sostenía la pancarta al lado de su novio, antes de salir para el concierto.



La grabación luego muestra el momento de la pedida de mano y acaba con la pareja en medio del estadio vacío y aún sosteniendo el letrero. Mientras la novia muestra orgullosa su anillo de compromiso, en el video de TikTok aparece la descripción “El mejor día de mi vida, te amo”.

