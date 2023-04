Maluma es uno de los artistas más famosos del género urbano, por tal razón suele ser reconocido fácilmente en cualquier lugar que vaya. Sin embargo, en las últimas horas sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que se le ve caminando tranquilamente por la Ciudad de México sin ser reconocido.

El intérprete de ‘La Reina’ compartió en su TikTok una corta grabación en la que se le veía caminando entre una gran multitud de personas con una gorra rosada y unos lentes, que hacían que no fuera tan fácil reconocerlo, a pesar de que eran las 5 de la tarde y el sitio estaba lleno de gente.



Además, su publicación la acompañó con el mensaje: “¿Alguien me vio?”. Cómo era de esperarse, este clip se volvió viral y varios de sus seguidores aseguraron que si llamaba la atención y otros han comentado que por la ropa que usaba parecía que se tratara de un doble.



“¡Qué, yo si te vi! Y Justo dije ese está muy sospechoso, se parece a Maluma, pero dije: no creo, Maluma no estaría aquí. Te tuve tan cerca”, “Por su chamarra Prada y en el zócalo dije seguro es clon”, “¡Ay nooooo!!! Porque no fui al centro”, “Yo me hubiera dado cuenta”, son algunos de los comentarios de los internautas.

El cantante también publicó un carrusel de fotos en su cuenta de Instagram y se puede ver que en este viaje lo acompañó su pareja, Susana Gómez. Además, en sus historias hizo un comentario que emocionó mucho a sus fans, pues dio a entender que su visita no era de turismo, sino que puede ser que allá visitado el lugar para reconocer el terreno para una próxima presentación.



“Pronto mi primer Zócalo. Se acordarán de este post”, escribió el paisa en sus historias dejando a la expectativa que se presentará en el país. Muchos de sus fans han pensado que posiblemente se presente en el concierto gratuito de Rosalía, que se realizará el próximo 28 de abril de este año.



Aunque algunas personas piensan esto, sería poco probable que el paisa sea un invitado especial de la cantante catalana, pues no tienen una colaboración juntos. En ese sentido, solo queda esperar a que Maluma revele que es lo que va a hacer en el Zócalo de México.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

