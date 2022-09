Maluma preocupó a sus miles de seguidores el viernes cuando anunció que en las próximas horas estaría pasando por el quirófano. El cantante ingresó a la Clínica de Fracturas de Medellín para estar bajo el cuidado de sus médicos de confianza.



Según lo que contó Juan Luis, tuvo que operarse una vez más la rodilla en la que había sufrido una lesión en 2019. En ese momento se trató de una rotura de ligamentos que todavía le causa molestias.



(Siga leyendo: Manuela Gómez estuvo en una fiesta privada en Dubái junto a Ronaldinho).

“‘Al mal tiempo buena cara’. Ya entró a una intervención pequeña en la misma rodilla, pero con sus oraciones y buena energía seguro todo saldrá bien. ¡Los amo y deséenme buena suerte!”, escribió el paisa.



Maluma tranquilizó a sus fanáticos cuando explicó que se trataba de un procedimiento pequeño. Además, en su cuenta de Instagram señaló que la gira de conciertos sigue en pie y no tendrá que posponer ninguna fecha.



Horas después de la cirugía, el artista publicó un video en sus historias refiriéndose a su estado de salud. Agradeció a los doctores y enfermeros que lo atendieron y reveló que la cirugía fue un éxito.



“En la primera operación que tuve en la rodilla me pusieron unos tornillos biodegradables, como que la cabecita de uno de esos tornillos se desprendió y empezó a dar vueltas por la rodilla y obviamente eso duele mucho, ni siquiera podía apoyar el pie, yo creo que fue por tanto ejercicio, pero nada, gracias a Dios ya estamos bien, la cirugía fue un éxito”, contó el artista.



(Más: Anuel y Yailin ya no se siguen en Instagram: ¿divorcio?).



La primera cirugía la tuvo en 2019 luego de haberla aplazado por un año debido a su agenda laboral. Maluma expresó que será más cuidadoso y organizado para evitar una nueva lesión así.

La recuperación

Facebook Twitter Linkedin

El artista se mostró agradecido con el equipo médico. Foto: Instagram: @maluma

En su cuenta de TikTok Maluma apareció en un video interpretando su canción ‘Nos comemos vivos’. El paisa llamó la atención de sus seguidores por la manera en la que bailó al ritmo del sencillo.



En la grabación se ve utilizando un bastón en su mano derecha para apoyarse. Horas antes, en sus historias de Instagram habló del proceso de recuperación al que se está sometiendo para mejorar rápidamente.



(También: Camilo contó por qué se dejó crecer el bigote: 'todo el mundo lo odiaba').



“Yo, en recuperación, súper bien, la verdad es que los avances de la operación han salido muy bien, por si se preguntaban algunos por ahí... A hacer fisioterapia, a estar juicioso y prepararme para todo lo que viene: se vienen muchos compromisos, se vienen conciertos, y tengo que estar al peluche, tengo que estar al cien por ciento. A seguir cuidándome, muchas gracias por sus mensajes, por sus comentarios. Se vienen unas cosas”, expresó en sus Historias de Instagram.



Maluma viene de presentarse en los escenarios de Europa, en su gira mundial ‘Papi Juancho World Tour’. El artista empezó en Medellín, en mayo de este año, donde hizo un concierto para más de 40 mil personas. La próxima fecha en su calendario será este 10 de septiembre en Las Vegas, Estados Unidos.

Más noticias

Hombre dejó de ser vegano porque lo mordió un perro

Mujer se hace millonaria por error de empresa de criptomonedas

‘Epa Colombia’ envía polémico mensaje a influenciadores por pautas digitales

¿Nuevo novio? Sara Uribe dice estar enamorada del misterioso hombre al que besó

'Una en un millón': mamá da a luz a dos bebés con distinto tono de piel

Tendencias EL TIEMPO