Maluma preocupó a sus fanáticos hace unas horas cuando compartió una foto en una cama de hospital. El cantante reveló que se sometería a una cirugía este viernes 2 de septiembre, por lo que necesitaría el apoyo y la buena energía de todos.



Aunque al principio muchos creyeron que se trataba de algo más grave, el mismo Maluma explicó en la publicación que el procedimiento sería pequeño. El artista se mostró sonriente ante el inconveniente e incluso posó para la fotografía.



Juan Luis, como es su nombre real, reveló que la intervención sería en una de sus rodillas. Desde hace años ha tenido complicaciones en esa parte tras una rotura de ligamentos que lo hizo operarse en 2019.



“‘Al mal tiempo buena cara’. Ya entró a una intervención pequeña en la misma rodilla, pero con sus oraciones y buena energía seguro todo saldrá bien. ¡Los amo y deséenme buena suerte!”, escribió el paisa.



Maluma estuvo en la Clínica de fracturas de Medellín, realizándose el procedimiento con sus médicos de confianza. El artista aseguró en 2019 que la lesión en el ligamento venía desde un año atrás, pero por motivos de trabajo tuvo que aplazar el tratamiento.



La publicación se llenó inmediatamente de fanáticos preocupados por el estado de salud de ‘Papi Juancho’. En los comentarios le desearon buena suerte y ánimos para la recuperación.

¿Cómo le fue?

Tan solo horas después de que anunciara que entraba a cirugía, el cantante publicó varias historias en su cuenta de Instagram mostrando que se encontraba bien.



Maluma apareció en una silla de ruedas al lado de doctores y enfermeras que confirmaron su buen estado de salud. El artista agradeció a sus seguidores por el apoyo y reveló que la cirugía fue exitosa.



“En la primera operación que tuve en la rodilla me pusieron unos tornillos biodegradables, como que la cabecita de uno de esos tornillos se desprendió y empezó a dar vueltas por la rodilla y obviamente eso duele mucho, ni siquiera podía apoyar el pie, yo creo que fue por tanto ejercicio, pero nada, gracias a Dios ya estamos bien, la cirugía fue un éxito”, contó el artista.



Añadió que esta lesión le enseñó que debe ser más paciente y evitar ser acelerado en ciertos momentos para que no le vuelva a pasar algo así. Maluma tranquilizó a sus seguidores al asegurar que los conciertos no serán aplazados y la gira sigue en pie.



’Hay veces que me gusta hacer de todo a la misma vez y bueno, hay que darle un poco de orden y paciencia, paciencia... pero bueno los amo y vamos para delante... Esto es otra raya para el tigre, y vamos a seguir viendo la recuperación. Los conciertos siguen en pie. Así sea que me toque cantar en una silla de ruedas como sea, donde sea, ahí voy a estar para ustedes’', concluyó.



Desde mayo de este año, el antioqueño se encuentra en su gira mundial ‘Papi Juancho World Tour’, que empezó en Medellín con más de 40 mil personas en el público. El siguiente concierto que presentará será este 10 de septiembre en Las Vegas, Estados Unidos.

El artista se mostró agradecido con el equipo médico.

