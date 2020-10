Así fue el emotivo reencuentro de Maluma y su mamá tras la cuarentena

A raíz de la pandemia del nuevo coronavirus, muchas familias se vieron obligadas a estar separadas y el reguetonero colombiano Maluma, quien se presentó recientemente en los Premios Billboard de la Música Latina con su canción ‘Hawái’, no fue la excepción.

“Llegué a casa después de 5 meses y le di una pequeña sorpresa a mi madre”, escribió en su cuenta de Instagram el cantante colombiano. El mensaje estuvo acompañado con un video del momento exacto cuando la sorprendió, llegando a su casa en Medellín sin avisarle.



(También puede leer: ¿Quién es la arquitecta que sería la nueva novia de Maluma?).

En la grabación se puede observar al paisa tocando a la puerta y emocionándose al ver a su madre abrir.



Pero lo que los internautas más resaltaron fue la respuesta de Marlli Arias, mamá del cantante, quien se ve completamente pasmada y grita '¡No!' de la emoción al verlo en su portón.



Marlli se quedó durante unos segundos tapándose la cara y casi al borde de las lagrimas, hasta que él se acercó y le dio un abrazo muy emotivo.



(Puede. interesarle también: Maluma, el 'pretty boy' que conquistó el mundo).

(Si nos ve desde la app puede ver el video aquí).

El video finaliza con ellos dos separándose, tras un largo abrazo, y con Marlli mirando a su hijo con una expresión de amor y afecto que fue compartida en redes.



(Lea también: Maluma y Jennifer López enamoran Hollywood con su música).



Algunos artistas también reaccionaron conmovidos por el momento compartido en Instagram. Por ejemplo, la cantante norteamericana Jennifer López comentó en la publicación: “Madre e hijo ¡Qué amor!”.



“Papi, la música de fondo, una belleza. Llegaste a Colombia, ‘Medallo’”, fue lo que escribió Pipe Bueno, quien interpreta la canción ‘La invitación’ con Maluma.

Pipe Bueno Ft Maluma - La Invitación | Lyric Video Pipe Bueno Ft Maluma - La Invitación | Lyric Video Este sencillo de Pipe Bueno y Maluma fue lanzado en 2014.

Otra cantante que comentó fue David Escobar, de Piso 21, quien escribió: “True love (verdadero amor, en español)”.



(Además: Beatriz Luengo y su respuesta feminista a ‘Hawái’ de Maluma).



La publicación, que ya cuenta con más de 6 millones de reproducciones y más de 24.000 comentarios, se dio 3 días después del lanzamiento del video del nuevo sencillo del cantante, ‘Madrid’, una colaboración con Mike Towers que ya más tiene 4,5 millones de reproducciones.

Maluma, Myke Towers - Madrid (Official Video) Maluma, Myke Towers - Madrid (Official Video) La canción hace parte del quinto álbum del cantante paisa.

Maluma lanzó en agosto su quinto álbum de estudio, de nombre 'Papi Juancho'. El disco incluye colaboraciones con Lenny Tavarez, Darell, Justin Quiles, Ñejo, Yandel, Dálmata, Zion, Randy, Yomo, Jory Boy y, por supuesto, Myke Towers.



“Quiero que encuentren la esencia de Juan Luis, va con todo mi amor, desde mis entrañas. No lo digo como Maluma, lo digo como fanático del reguetón, es un disco completo desde el principio hasta el final”, le dijo a EL TIEMPO sobre esta nueva producción.



(Puede leer: ‘Papi Juancho’: lo nuevo de Maluma, el niño terrible del reguetón).



Finalmente, el cantante colombiano aseguró que tenía más de 50 canciones grabadas, de las cuales quedaron 22 en el disco final, porque quería hacer que la gente disfrutara:



“Este tiempo de cuarentena y de estar tanto tiempo en casa me hizo reflexionar sobre todo: mi carrera, mi mundo, mi vida y una de esas cosas es que ya no quiero guardarme nada”, aseguró.



Tendencias EL TIEMPO