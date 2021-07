Maluma fue criticado por ser ‘niño bonito’ al inicio de su carrera

Maluma es una de las estrellas más conocidas en la industria musical latinoamericana. Este cantante colombiano, cuyo nombre de pila es Juan Luis Londoño Arias, ha logrado su fama tras componer e interpretar éxitos como 'Hawai', 'Felices los cuatro', 'Borró casette', y 'Amor en coma'.



A sus 27 años se ha convertido en uno de los artistas que más ha emocionado a los nacionales al representar el talento colombiano en diferentes escenarios y eventos prestigiosos, como la ceremonia de apertura de los Latin Billboard 2020.



El cantante reguetonero actualmente es la portada de la edición más reciente de la revista ‘Rolling Stone’, gaceta estadounidense dedicada a la música y la cultura. En entrevista con el medio el artista compartió algunos momentos del inicio de su carrera.



Reveló que uno de los primeros conflictos que tuvo se debió a su apariencia física. Este aspecto ha sorprendido a muchos de sus seguidores, ya que Maluma es considerado como uno de los cantantes latinoamericanos más atractivos, llegando incluso a ser portada de diferentes revistas de moda.



Al parecer, por su belleza muchos creían que simplemente era un joven agraciado que no tenía talento. “Me acuerdo que cuando yo salía, la gente decía: ‘este cabrón no es sino un niño bonito y no canta’”, se lee en el artículo.



Sin embargo, Juan Luis Londoño, a sus cortos 17 años, decidió impulsarse en los comentarios que demeritaban su habilidad en el canto, para demostrar que era un artista en potencia a pesar de que dijeran lo contrario.



“No me daba ni siquiera rabia, sino que me daban ganas de superarme. Era algo muy bonito lo que me pasaba, me daba mucha motivación“, afirmó.



El artista se fue abriendo pasó desde el 2011 con éxitos como ‘Farandulera’, ‘Obsesión’, y ‘La temperatura’ como resultado del esfuerzo por demostrarse a sí mismo y a los demás hasta dónde podía llegar:



“Ahí es donde empezaba con mis clases de canto y de guitarra. Siempre quería innovar y sacar lo mejor de mí porque había mucha presión, o porque yo admiraba a personas que decían que no iba para ningún lado. Es ahí donde se voltea la torta, cuando demuestro con talento, con hechos, ni siquiera con palabras, y con buena música, que estaban equivocados”, mencionó Maluma, quien casualmente adoptó el apodo de ‘Pretty boy’ (niño lindo en inglés).



