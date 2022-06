A pesar de que Maluma es uno de los famosos más cotizados del momento, al artista le gusta mantener su vida personal en privado. En los últimos años es poco lo que se ha sabido sobre sus parejas sentimentales, hasta ahora que se dejó ver con una nueva mujer.



En una grabación publicada en su cuenta de Instagram, Juan Luis aparece acostado en una cama sin camisa mientras una mujer intenta quitarle las sábanas. Luego la protagonista de la publicación muestra su cuerpo con poca ropa frente a un espejo.



Los comentarios no se hicieron esperar por parte de los seguidores del cantante de reggaetón y el video ya tiene más de once millones de reproducciones en su cuenta personal.



Aunque muchos aseguran que se trataría de la promoción de un nuevo video del artista, algunos se preguntaron si en realidad sería una nueva novia del intérprete de ‘cuatro babys’.



El último romance conocido de Maluma fue con la antioqueña Susana Gómez, con quien se cree todavía tiene una relación. Aunque los dos se han dejado ver juntos en muchas ocasiones, no ha habido una publicación oficial en redes sociales.

El video viral

Al final de la grabación aparece la fecha ‘10 de junio’ por lo que los fanáticos especularon que sería un nuevo producto musical del cantante. Sin embargo aún no se sabe con exactitud qué tipo de proyecto tendría el artista entre sus manos.



"Voy a subir esto por acá antes de que lo vean en otro lado" fue la descripción que utilizó Maluma en su publicación. Aunque aún no se sabe el nombre de la mujer que acompaña al cantante, todo parece indicar que sería una modelo.

