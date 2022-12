Juan Luis Londoño, más conocido como Maluma en la industria musical, se ha consolidado como uno de los artistas más escuchados del mundo por haber posicionado temas como ‘11:11’, ‘Mala mía’ y ‘ Ojalá’, su más reciente sencillo que tiene con el cantante estadounidense Adam Levine.



Recientemente el cantante paisa acaparó la atención de algunos portales de chismes y las redes sociales por mostrar su notable inconformismo con una discoteca a la que acudió en los últimos días. Según comentó, no la pasó para nada bien porque repitieron las mismas canciones toda la noche.



El comentario lo hizo a través de su cuenta personal de Twitter, donde cuenta con algo más de 8,3 millones de seguidores. El post lo realizó el pasado 12 de diciembre y ya cuenta con casi 3 mil retuits, 23 mil “Me gusta” y más de 700 comentarios de internautas.



“Ayer estuve en la disco y escuché las mismas 8 canciones toda la noche, que mier*. No me gustó para nada. Habiendo tanta música y tantos artistas ponen lo mismo siempre. FAIL”, expresó al antioqueño.



Ayer estuve en la disco y escuché las mismas 8 canciones toda la noche, que mierda. No me gusto para nada. Habiendo tanta música y tantos artistas ponen lo mismo siempre. FAIL 👎🏻👎🏻👎🏻 — PAPI JUANCHO. 🦁 (@maluma) December 12, 2022

Al comentario le salieron algunos internautas que no tomaron para nada bien su opinión, pues algunos especularon que Maluma se molestó porque no pusieron sus canciones. No obstante, el mismo cantante expresó que su inconformismo se presentó porque se conformaron con poner artistas conocidos.



“Ahhhh y lo que escribí no era porque no ponían mi música, al contrario escuché mis canciones, lo que digo es a nuevos talentos que están cabrones y no les dan la oportunidad. Escuchamos música por moda o porque está cabrona??”, concluyó el ‘Papi Juancho’.



Ahhhh y lo que escribí no era porque no ponían mi música, al contrario escuché mis canciones, lo que digo es a nuevos talentos que están cabrones y no les dan la oportunidad. Escuchamos música por moda o porque está cabrona?? — PAPI JUANCHO. 🦁 (@maluma) December 13, 2022

