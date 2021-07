Critican a Maluma por insinuar que seguirá besando a fans en sus conciertos

Maluma es una de las estrellas más conocidas en la industria musical latinoamericana. Este cantante colombiano, cuyo nombre de pila es Juan Luis Londoño Arias, ha logrado su fama tras componer e interpretar éxitos como 'Hawai', 'Felices los cuatro', 'Borró casette', y 'Amor en coma'.



A sus 27 años se ha convertido en uno de los artistas que más ha emocionado a los nacionales al representar el talento colombiano en diferentes escenarios y eventos prestigiosos, como la ceremonia de apertura de los Latin Billboard 2020.



Sin embargo, el cantante reguetonero actualmente se ha vuelto tendencia en redes como Twitter e Instagram, debido a que publicó, en su cuenta oficial de esta última red social, un video promocional de la gira que realizará en septiembre.



Aparentemente se trataría de una pieza publicitaria normal. No obstante, el material audiovisual que compartió es una compilación de uno que otro candente beso que le ha dado a algunas de sus fans en sus diferentes presentaciones.



En la publicación del clip, en el que se le ve besando a más de 15 mujeres, escribió:



“¿Quieres un beso? Hahahahaaaaaaa !!! #PapiJuanchoTour ya viene, ¿será que lo repetimos?”



No está de más recordar también que Juan Luis Londoño es considerado como uno de los cantantes latinoamericanos más atractivos, llegando incluso a ser portada de diferentes revistas de moda de todo el mundo.



Precisamente por ello miles de sus fanáticas se emocionaron al ver el video; no obstante, otros reaccionaron de manera negativa ante la insinuación de que el intérprete de ‘4 babys’ seguiría con la costumbre, a pesar de la pandemia y el aumento de contagios por coronavirus.



Las opiniones y los comentarios están divididos ya que unos cuantos consideran que es irresponsable de su parte, agregando que, según ellos, no se deberían realizar eventos masivos; esto a pesar de que se ha planteado que el retorno de los eventos culturales respetará las medidas de bioseguridad.



También ha llamado la atención que algunos de los amigos cercanos de Maluma y artistas reconocidos le han colocado graciosos comentarios. Entre estos se destacó el de su colega J Balvin, quien escribió con sarcasmo: “Hágale pues que el Covid delta está activo. Me cuenta pues”.



