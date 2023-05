Con gritos de emoción, palabras de agradecimiento y cara de felicidad, así reaccionó Maluma cuando recibió a su “uvita”, un Ferrari F8 Tributo en color morado.

El artista colombiano, quien se ha ganado un lugar en el género urbano con éxitos como ‘Cuatro babys’, ‘Felices los 4’ y ‘Hawái’, decidió compartir el emotivo momento a través de su cuenta de TikTok, en la que acumula más de seis millones de seguidores.

En el primer metraje, se ve al cantante tomándose una bebida caliente cuando, de repente, alguien le avisa que le ha llegado un regalo. Aunque al inicio se muestra escéptico, segundos después camina intrigado para descubrir de qué se trata. Cuando lo hace, no puede contener los gritos de emoción.



“Todas estas cosas materiales son importantes, y merecidas porque he trabajado mucho para lograrlas, pero lo más importante es que estas cosas tienen que ser de motivación pa’ todo el que me ve. Los sueños sí se hacen realidad, el trabajar duro, el sacrificio. Esto es una bendición más, fruto del trabajo y el sacrificio”, señaló Maluma, segundos antes de destapar su obsequio.

@maluma Otra más para los soñadores!!! 💪🏼🔥 A camellar duro que los límites están en la cabeza ♬ sonido original - Juan Luis

El automóvil estaba cubierto por una tela de color rojo vibrante. Una vez el intérprete de ‘Sobrio’ la levantó, se encontró con un lujoso, excéntrico y moderno Ferrari F8 Tributo en tono morado. Las expresiones de asombro de sus acompañantes no faltaron, al igual que los gritos de felicidad del artista, quien terminó hasta con la piel erizada.



Como si de un niño con regalo nuevo se tratara, Maluma se sentó en el puesto del conductor y encendió el automóvil. “A soñar, muchachos, a soñar. Los límites están en la cabeza”, concluyó el reguetonero ante la cámara que estaba grabando el efusivo momento.

¿Cómo es el Ferrari F8 Tributo, la nueva adquisición de Maluma?



El Ferrari F8 es, como lo menciona el fabricante de automóviles italiano, un “tributo a la excelencia”. Además de contar con características únicas, homenajea al motor V8 Ferrari más potente de la historia.



Su rendimiento aerodinámico es un aspecto a destacar, teniendo en cuenta que

posee sistemas de control que mezclan las prestaciones del motor con la mecánica

de fluidos. Tiene, además, estilos de asiento actualizados, nuevos elementos en el

tablero, paneles de puertas rediseñados y un volante de nueva generación.

El Ferrari F8 Tributo cuenta con un potente motor V8. Foto: Ferrari

Cuenta con una potencia de 720 caballos de vapor gracias a su formidable motor

V8, el más potente que Ferrari ha fabricado jamás. Se trata del último automóvil de una

larga estirpe de berlinettas con un motor V8 central que comenzó en 1975 con el

308 GTB, sustituto del mítico Dino 246 GT.



Este modelo se encuentra avaluado entre 350.000 y 400.000 dólares, lo que en pesos colombianos serían unos 1.600 y 1.800 millones.



“Gracias, Dios mío. A todo el equipo de Ferrari, muchas gracias, de verdad. Esto es un sueño hecho realidad. Y a todos mis fanáticos, esto es pa’ ustedes”, señaló Maluma una vez recibió esta poderosa máquina por parte del mismo fabricante de autos.

