Maluma es uno de los cantantes más queridos por los colombianos, pues durante muchos años ha trabajado duro para que su música llegue a ser escuchada en todos los rincones del mundo.

Juan Luis Londoño, nombre real del artista, en varias entrevistas ha mencionado que ama la ciudad de Medellín, pues ellos fueron los primeros en darle una oportunidad en su carrera. Este fin de semana, Maluma sorprendió a sus seguidores al ser visto comiendo en un restaurante y saliendo de fiesta en su ciudad.



El sábado 20 de mayo, el paisa estuvo comiendo en un ‘Crepes & Waffles’ y fue visto por varios de sus seguidores, quienes lo grabaron de espaldas. Luego, mediante sus redes sociales, anunció que iba a salir de fiesta e invitó a las personas a que lo saludaran si lo veían.



Mk como es que maluma está sentado en la mesa de al lado jajajajajaja pic.twitter.com/MBaPkTSP6a — TOND (@tondpoison) May 19, 2023

En ese sentido, el artista terminó saliendo a bailar a una discoteca llamada ‘Perro Negro’, un bar ubicado en el sector de Provenza. En este lugar también se han presentado varios artistas como Bab Bunny y Karol G.



Maluma fue quien compartió un video en su cuenta de TikTok mostrando como vivió la noche en la discoteca de Medellín.



"No sé por qué se me ocurrió, pero hoy sábado estoy en Medallo, en mi tierra, y voy a pasarla de pu*** madre, voy a ir a rumbear. Si me ven por ahí me saludan. Me voy a escuchar todos los temas de Maluma baby", comentó en la entrada de su casa.



@maluma QUE HP CHIMBA RUMBEAR DE NUEVO EN MEDALLO!!!!! 🔥🔥🔥 Los que estuvieron ya saben lo que se viene 😎 DON JUAN ♬ sonido original - Juan Luis

En las grabaciones se puede observar que el cantante emocionó a todas las personas del lugar, pues al llegar todos sus seguidores querían acercarse a él. Sin embargo, su seguridad no dejó que nadie se le acercara.



Minutos después se ubicó en la cabina del Dj y ahí empezó a cantar todas sus canciones, incluso, mostró su nuevo sencillo, pero ninguno de los presentes pudo grabar a pedido del cantante.



“Ninguno está grabando, ¿verdad? Nadie está grabando, ¡nadie, nadie! Yo quiero que todos vibremos con la canción, yo quiero que todos disfrutemos y que seamos partícipes, porque es la primera vez que voy a poner esta canción en Medellín”, concluyó.

