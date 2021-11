Maluma anuncia que realizará en Medellín el 'mejor concierto' de su carrera

El cantante colombiano Maluma anunció este jueves que realizará en su natal Medellín el "mejor concierto" de su carrera como parte de su gira "PAPI JUANCHO MALUMA WORLD TOUR", que ya cautivó en Estados Unidos y Canadá.

Bajo el lema "Medallo en el mapa", el artista de 27 años se presentará el 30 de abril de 2022 en el estadio Atanasio Girardot, donde espera "ser profeta" en su tierra con la compañía de más de 40.000 espectadores.



"Este es el concierto más importante de mi vida. Es un regalo para Medellín. No me importa lo que tenga que hacer, pero tiene que ser el mejor espectáculo", expresó Maluma, en una conferencia de prensa.



Durante el anuncio, realizado en un restaurante de Medellín, capital de Antioquia (noroeste), el intérprete de "Hawái" dijo que llevará al escenario su "esencia" y admitió que cantar en casa lo "asusta" porque su ciudad es "exigente".



Pero no se amedrenta por ello e insiste en que "va a ser el mejor show" de su carrera.



"Siento que es un concierto de graduación. Ya llevo diez años de carrera y quiero recibir el diploma en Medellín, no lo imagino en otro lugar", afirmó.



En el escenario, según lo adelantó, el público disfrutará de un show que sintetiza toda su trayectoria y confirmó que lo acompañarán invitados locales para impulsar el talento de su ciudad.

Un respiro

Juan Luis Londoño, conocido artísticamente como Maluma, indicó que la pandemia de la covid-19, "aunque se escuche un poco raro", fue para él "una bendición" porque pudo "parar y respirar".



Contó que este periodo de pausa "hizo un Juan Luis más fuerte y maduro". "Me convertí en un mejor ser humano", añadió



Sin embargo, advirtió que esa evolución no lo alejará de su esencia, una aclaración que vinculó a la situación de su compatriota J Balvin, quien recientemente pidió disculpas tras las críticas de machismo y racismo suscitadas por el videoclip de "Perra".



"Yo no voy a dejar de hacer la música que me gusta", remarcó Maluma.



"La música es el único medio que yo tengo de expresión, y si tengo que volver a hacer la versión de "Cuatro Babys", pero "Ocho Babys", la voy a hacer. Perdón, pero es mi música y lo que me gusta a hacer. Es mi esencia y no la puedo cambiar", declaró el cantante del éxito "Sobrio", al que también se le ha señalado de hacer letras machistas.



(Además: 'Estoy orgulloso': Maluma tendrá un papel en 'Encanto').



Pese a ello, adelantó que viene música "muy diferente", pues quiere seguir "experimentando por el lado del pop", algo "más romántico".



También quiere seguir explorando sus facetas de productor musical y de actor tras disfrutar con su participación en la comedia romántica "Marry Me" junto a Jennifer López y Owen Wilson, que se estrenará el próximo año.



"Tuve unos nervios bien fuertes en mi primera escena, pero Owen me felicitó y dijo que había hecho bien mi labor", contó Maluma.



EFE

Más noticias

Los dos Bad Bunnies, Amparo y Maluma coqueteando y los memes de Yo me llamo

Los cantantes colombianos que más ‘facturan’ en las plataformas

Bad Bunny sobre J Balvin: 'Si yo fuera juez de los Grammy no nomino 'Agua''