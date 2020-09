Graban a mujer agrediendo a su propio perro lanzándolo contra el piso

En un video quedó registrado el maltrato de una mujer contra su mascota porque esta hizo sus necesidades dentro de la casa.



El hecho ocurrió en el municipio de Mairena del Aljarafe, en Sevilla (España). Allí, una habitante del sector captó con su celular el momento en el que la mujer lanzó al perrito contra el suelo



Las imágenes que fueron compartidas en Twitter generaron comentarios de rechazo e indignación entre los internautas.



Marisa Pacheco Monedero (https://t.co/YfT9VpOZBU) lanzó contra el suelo a un perrito por hacer sus necesidades dentro de casa, debido a que no lo saca a la calle.



El maltrato fue grabado en calle Marie Curie - Mairena de Aljarafe #Sevilla #España



Tener un animal no es oblig pic.twitter.com/llZyHd7eOv — GLORIA BERNARDI (@GLORIABERNARDI1) September 11, 2020

En la publicación se observa cómo la perrita quedó petrificada en un rincón tras la agresión de su dueña. Asimismo, se oyó a la mujer que hizo la grabación recriminar a la propietaria del animal.



"No puede tirar un perro así, (...) si no puede tenerlo, entréguelo a la protección de animales. Usted tiene que ser una persona adulta y responsable. Pobre perro", aseveró la denunciante.



En respuesta, la agresora le dijo a quien filma que "se meta en sus asuntos" y calificó a la mascota de "perro asqueroso". Igualmente, lanzó una amenaza: "Como difundas las imágenes te vas a enterar".



La denunciante agregó que no es la primera vez que ella y su madre ven a la mujer maltratando de esa manera a su mascota.



Ante la situación, la Policía y el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe informaron que ya se abrió un proceso por este caso de maltrato animal.

⚠️

En la tarde de ayer el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, a través de la @PoliciaMairena tomó medidas cautelares de protección del animal y abriendo diligencias.https://t.co/lk51EX5Dyg — Mairena del Aljarafe (@mairenAljarafe) September 11, 2020

En las redes sociales del refugio para perros La tropa de Isra se confirmó que la mascota había sido rescatada y se detalló el estado en el que recibieron a Lana, nombre que le dieron al llegar al lugar.



"Lana llegó bastante asustada, presentaba dolor abdominal en la zona de las costillas. La llevamos a la clínica la revisaron y le hicieron un estudio radiológico sin presentar rotura alguna", señaló el refugio.



También se detalló el ataque de pánico que sufrió el animal cuando la recogieron, pues estaba "muy nerviosa y totalmente rígida".



La tropa de Isra reportó en redes que después de tres días del rescate, Lana ha vuelto a ser una perrita traviesa y juguetona. Asimismo, añadió que que el dolor que le causaron las agresiones ha disminuido con el tratamiento y que se le ve "más integrada y mucho más confiada".



