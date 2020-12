Los famosos que hicieron el ridículo por su mal ejemplo en redes

Al ser figuras públicas, los famosos adquieren una gran responsabilidad sobre lo que dicen y hacen en las redes sociales. Y si la ‘embarran’, los internautas estarán ahí para hacérselo notar y no precisamente de manera sutil. Todo lo contrario.

Este es el caso de estos ‘ilustres’ personajes que dejaron con la boca abierta a más de uno con sus ‘metidas de pata’ en las redes.



Le contamos algunos de los ejemplos más bochornosos.



(También puede leer: Trágicas muertes de influenciadores alrededor del mundo).

Kika Nieto

La ‘youtuber’ Kika Nieto perdió muchos seguidores y creó muchos memes con su afamadísima frase “los tolero”, refiriéndose a los miembros de la comunidad Lgtbiq+.

En su video, subido en marzo de 2018 a su canal de YouTube, sus seguidores le preguntaron qué pensaba sobre las personas homosexuales. Ella aseguró que sabía que estaba ‘entrando en la boca del lobo’ al contestar y aseguró que, por su religión católica, pensaba que “no estaba bien”, sin embargo, los toleraba.

Aunque días después subió otro clip en el que aseguraba que no se refería a que soportaba la existencia de las personas homosexuales, sino que convivía con ellos y los respetaba, no sirvió de nada. La opinión pública ya se había volcado en su contra y su canal recibió un duro golpe.



(También le puede interesar: Atan a 'influencer' y su bebé para robarlos tras subir foto con lujos).

Paris Danielle

Paris Danielle es una ‘tiktoker’ que quiso 'enseñar' pronunciación en inglés a sus seguidores. Trataba de ‘corregir’ a las personas en su cuenta de TikTok para que dijeran ‘bien’ el nombre de marcas de ropa, calzado y otros productos. Esto causó polémica en su momento, pues fue tomado por varios seguidores como un acto de prepotencia.



Además, en ese video aseguraba que Zara y H&M se pronuncian según la lengua inglesa, lo cual (siguiendo su lógica de pronunciar las marcas con respecto al lugar de donde provienen) es incorrecto porque una es española y la otra es sueca.

ZARA ES ESPAÑOLA Y SE DICE COMO SE LEE, CON Z de ZUBNORMAL 😂😂 https://t.co/vchdex3Dzm — Almudena Miró (@almudena_miro) September 1, 2020

(¿Nos visita desde la app? Puede ver el video aquí).

También fue objeto de burla porque, en medio de un video, se le escapó un 'haiga' en vez de 'haya' porque estaba notablemente emocionada y afectada porque habían hackeado su cuenta de Instagram.

(¿Nos visita desde la app? Puede ver el video aquí).

Actualmente la 'influencer' es conocida como la 'niña fresa' (forma en la que se refieren en México a alguien presumido).

(Además: ‘Cómo sería’ y tristes finales de colombianos que se volvieron virales).

Johana Fadul

Esta semana la actriz colombiana llegó al país y en su paso por el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, no le hicieron la prueba de coronavirus. Entonces se le ocurrió la idea de publicar en su cuenta de Instagram un video en el que celebraba este hecho y comparaba las pruebas de covid-19 con las del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).



“Me salvé de la prueba que es por la nariz (...) Recibir esos resultados, o sea, yo creo que es peor que recibir unos de sida, cáncer, no sé, así como una enfermedad terrible”, fueron las palabras que le costaron un sinnúmero de críticas de los usuarios en redes.

(¿Nos visita desde la app? Puede ver el video aquí).

Muchos señalaron que estas enfermedades no debían compararse, pues revisten un tipo de gravedad distinta.

(Puede leer: Las infidelidades de famosos colombianos más sonadas).

Manuela Gómez y Yina Calderón

En febrero de 2020 se hizo viral un video de Yina Calderón y Manuela Gómez, ambas conocidas por su participación en el programa de RCN ‘Protagonistas de nuestra tele’, literalmente ‘agarradas de las mechas’ en un bar de Bogotá.



En la grabación se puede observar a Yina atacando a Manuela. Primero le lanzó un vaso de agua y luego se aferró a su cabello. Los meseros del lugar tuvieron que separarlas a la fuerza.

(¿Nos visita desde la app? Puede ver el video aquí).

Las peleas terminaron en junio de manera inesperada en medio de una fiesta de Yina Calderón, en la cual ambas se dieron un beso de reconciliación.

Y así es como Yina Calderón le confiesa su amor ❤ a Manuela Gómez 😂. Buenisíma la "putifiesta". La mejor❗ pic.twitter.com/uVfDKxoyb7 — ALEXS (@alexsgreatmind) June 28, 2020

(¿Nos visita desde la app? Puede ver el video aquí).

(También puede interesarle: Paletas de jabón y vergonzosas burlas de ‘influenciadores’ colombianos).

Kunno

El ‘influencer’ mexicano estuvo en el centro de la polémica cuando publicó un video en el que anunciaba su incursión en la plataforma HolaFan!, en la que los seguidores pueden recibir saludos de los 'influencers' y celebridades que están inscritos en esta aplicación por un determinado costo.



La controversia se dio a raíz del precio por mensaje, pues es de los más elevados de la plataforma: 1.200 pesos mexicanos, que son más de 200.000 pesos colombianos.



Los memes no se hicieron esperar:

(¿Nos visita desde la app? Puede ver la imagen aquí).

(También lea: Los famosos colombianos con millones de seguidores en TikTok).

Pautips

La ‘youtuber’ colombiana Paula Galindo, más conocida como Pautips, ha hecho parte de un sinnúmero de controversias. La más reciente se dio por una inusual queja: le molestó que ella misma debía arreglar la habitación del hotel en Miami (Estados Unidos) en el que se estaba hospedando.



“Me dijeron que no están limpiando las habitaciones por lo de la covid. A mí nunca me informaron sobre eso antes de pagar”, dijo en su video.

(¿Nos visita desde la app? Puede ver el video aquí).

La situación se dio el pasado 7 de noviembre, pero hasta el 12 del mismo mes se dio a conocer en las redes. Muchos internautas bromearon y dieron a entender que ella no sabía tender la cama. Es por ello que la 'youtuber' respondió con una historia en la que demostraba que sí sabía.



Además, en abril de 2020, la joven había publicado que no quería cocinar y que extrañaba "salir de brunch". Este comentario dio pie a críticas por parte de los internautas, quienes veían como ‘banal’ el comentario en medio de la crisis que, aún hoy, atraviesa el país.

- A la gente se le está terminando la comida, no tienen trabajo, no les ha llegado la ayuda del gobierno.

Influencers: pic.twitter.com/pJ3NqXF8mX — Nicolás Arrieta (@nikoarrieta) April 13, 2020

(¿Nos visita desde la app? Puede ver la imagen aquí).

Tendencias EL TIEMPO