Tatán Mejía y Maleja Restrepo son una de las parejas más conocidas y queridas en el mundo del espectáculo nacional. Ambos fueron bien conocidos por la opinión pública por haber participado en diversidad de programas de televisión y reconocidas telenovelas de alto calibre.



Recientemente, Mejía participó del reality show ‘MasterChef Celebrity’ en cual sorprendió a sus fanáticos preparando los mejores platillos, que seguramente le valieron para llegar a la final. Sin embargo, el título lo perdió con el músico y actor Ramiro Meneses, quien para el criterio de los jueces preparó el mejor menú.

Tatán Mejía y Maleja Restrepo Foto: Instagram: @maleja_restrepo

Por su parte, Restrepo se encuentra oficiando como presentadora en la nueva temporada del programa de ‘Duro contra el Mundo’, show que fue muy popular entre 2009 y 2010, y que será transmitido los fines de semana por el Canal ‘RCN’.



Y es que fue precisamente en la televisión dónde se conocieron estas dos celebridades, pues hicieron parte de ‘La Isla de los Famosos’ en 2007. Tres años después empezaron a salir y a los pocos meses ya se estaban comprometiendo.



Desde entonces, han sido bastante activos en las redes sociales, dónde cuentan con siete millones de seguidores y muestran aspectos de su vida cotidiana, entre los que destacan el amor por sus hijas, Macarena y Guadalupe.



Los famosos recientemente se llevaron toda la atención de los internautas, debido a que Maleja, de 37 años, realizó una inusual confesión que destapó detalles sobre la relación conyugal que lleva con ‘Tatán’

El secreto de Tatán Mejía

En medio de sus vacaciones, Maleja Restrepo aprovechó para hablar con sus seguidores por medio de sus historias de Instagram. Allí comentó lo feliz que le hace compartir tiempo de calidad en familia y lo afortunada que es de tener a sus hijas a su lado.



Además, comentó a sus más de cuatro millones de seguidores que hay algunos aspectos que le indican que su marido ya no luce tan juvenil, por lo que, entre risas, hizo un listado de las acciones que supuestamente hacen a Mejía “ un cuchito”.



“Bueno, ahora va mi tanda de cosas que me indican que Sebas ya se está poniendo ‘cuchito’ . Uno: ya no se mete al mar porque queda muy pegotudo. Dos: a donde llega siempre se echa tres siestas”, comentó la actriz.



Luego, el deportista entró en la conversación y él mismo dio una tercer ítem por la que cree los años ya le están pasando factura: “Tres, si me gusta algo, lo como mucho, pero me duele el estómago”, a lo que Restrepo le hayó la razón y de manera jocosa puntualizó: “¡Sí!, le da siempre indigestión y está todo el día con dolores”.



Por otro lado, manifestó algunas reglas que mantiene con sus pequeñas, ya que en muchas ocasiones el cansancio impide que puedan prestarle el cien por ciento de su atención a la hora de jugar.



“Uy, hace rato que no dormíamos así, nos acostamos a las seis de la tarde y nos levantamos a las 7:30 de la mañana (...) Las niñas en vacaciones quieren que juguemos con ellas todo el tiempo, pero desde chiquitas les hemos enseñado que cada quien debe tener su espacio, deben aprender a aburrirse y que solitas tienen que entretenerse”, puntualizó.

