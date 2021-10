Maleja Restrepo reemplazará a Cristina Hurtado en ‘Guerreros’

Este lunes, 4 de octubre, la actriz Maleja Restrepo se estrenó como presentadora del programa de competencia ‘Guerreros’, reemplazando a Cristina Hurtado quien tuvo que retirarse debido a que muy pronto dará a luz.



Cristina Hurtado estuvo trabajando durante cuatro años como presentadora de la producción y como madrina de ‘las cobras’, equipo que compite contra ‘los leones’ en diferentes pruebas físicas y mentales.



Ya se sabía que muy pronto la modelo debía retirarse para iniciar sus labores de parto y el cuidado de su bebé. Sin embargo, su despedida se anticipó a sus siete meses de gestación debido a que su médico le recomendó guardar reposo y pasar la mayor cantidad del tiempo posible sentada o acostada, según contó en un video en su canal de YouTube.



Para darle la noticia a todos sus seguidores y agradecer al canal para el que trabajó durante estos últimos años, Hurtado compartió un video en su cuenta de Instagram.



“Fueron cuatro años de mucho aprendizaje (..) Hoy me despido de un maravilloso canal y un extraordinario programa lleno de personas muy especiales. Gracias a todas las personas que hacen parte de este maravilloso programa por su linda energía siempre y por el amor que le imprimen a su trabajo”, mencionó la presentadora.



Así mismo, le dedicó algunas palabras a su esposo José Narvaez, con quien presentaba el programa y quien la acompañó en la misma producción de manera profesional.



“Gracias amor mío por convertirte en el mejor ‘partner' que jamás había tenido, fue una bendición trabajar a tu lado, gracias por tu generosidad, caballerosidad y profesionalismo, sin duda se quedan con el mejor presentador de Colombia”, mencionó en la descripción de su video.



Ahora, Maleja Restrepo llegó a ocupar el puesto de Hurtado. La actriz expresó en el primer capítulo lo contenta que se siente de hacer parte de esta producción que tanto le gusta. Además, comentó que siempre había apoyado el equipo del que ahora es madrina.



“Cristina Hurtado, gracias mujer porque has dejado una huella imborrable en este programa y una huella que espero dejar yo también durante este tiempo que los esté acompañando (...) Estoy demasiado feliz de estar acá”, dijo durante la emisión del capítulo del lunes 4 de octubre.

A su primer día en la producción la acompañó su pareja, el deportista extremo Tatán Mejía, quien estuvo detrás del escenario durante el episodio, pero que también fue tema de conversación de los presentadores.



Incluso, en una ocasión, Maleja se acercó a abrazarlo y darle un beso.



En redes sociales, los televidentes le han dado la bienvenida a la nueva presentadora y le expresan lo contentos que están con que sea madrina del equipo de ‘las cobras’.



“Super, me encantó Maleja como presentadora. Claro, Cris es única”, “Me encanta Maleja, ella es muy natural”, “Esta mujer me ha encantado, no soy cobra pero su buena vibra, su actitud y sus ganas me encantan”, fueron algunas de las palabras de los televidentes del programa.

