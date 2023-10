Maleja Restrepo reacciona ante el compromiso de Gabriela Tafur y Esteban Santos

El pasado 14 de octubre, Gabriela Tafur y Esteban Santos sorprendieron a sus seguidores con la feliz noticia de su compromiso.



Los dos compartieron a través de sus redes sociales las fotos del especial y sencillo momento, en el que el hijo del expresidente Juan Manuel Santos le propuso matrimonio a la abogada.

Pese a la distancia entre los dos por su trabajo y el nuevo camino de la exreina de belleza como estudiante de maestría en la Universidad de Stanford en California, esta no ha sido impedimento para seguir juntos y apoyarse entre sí, manteniendo su relación conforme a los sueños y metas que cada uno tiene para sí mismo.



Desde hace más de tres años, la pareja ha logrado preservar su noviazgo, por ello este nuevo paso es una de las noticias más emocionantes, que sin duda ha maravillado a su familia, allegados y a quienes los siguen de cerca, así que no es de extrañar que haya quienes demuestren con infinita alegría su felicidad por la pareja.

La reacción de Maleja Restrepo

Una de esas emocionantes reacciones fue la de la reconocida presentadora Maleja Restrepo, quien es prima y familiar de confianza de la modelo. A través de la red de Meta, esta contó como había sido su respuesta ante el anuncio de la feliz noticia.



Acompañada de su esposo,Tatán Mejía, la caleña afirmó que su emoción fue tan exageradamente alegre que hizo un grito estridente al escuchar que la famosa pareja contraería matrimonio.



De hecho, invitó al deportista a que fuera él quien contará el particular momento: "Amor, venga, cuente la historia de cuando Gaby nos llamó con Esteban a contarnos que se iban a casar, ¿cómo fue mi reacción?", dijo entre risas en su historia de Instagram.



El mismo Mejía narró que jamás la había escuchado dar un alarido tan fuerte, ni siquiera cuando estos se comprometieron, y a modo de chanza le preguntó si la impresionó más la propuesta de su familiar que la de ellos.

Foto del anuncio de la feliz pareja a los primos de Tafur. Foto: Instagram: @maleja_restrepo

“Amor, yo no la había oído gritar en la vida tanto ni tan duro. Usted no gritó así de duro cuando le pedí la mano, o sea, ¿le dio más emoción el matrimonio de su prima que el de nosotros?, es que, mi amor, es el grito más duro que le he oído en toda mi vida, fue horrible", señaló el corredor de motocross.



Ante la particular descripción, la presentadora se río y preguntó si en realidad había sido tan incómodo, aunque se justificó diciendo que su gran reacción probablemente se debía a que no había gritado mucho durante su más reciente viaje al exterior.



Así mismo, afirmó que parte de su excesiva alegría era porque le daba mucha felicidad ver a la estudiante de Stanford ser muy feliz con Santos y formalizar su noviazgo.

"Yo creo que me puse así porque casi no grite en el viaje. ¿Gaby, grité muy duro, cierto?, ay no, pero es que me dio tanta emoción verlos a ellos, tan hermosos, construir su camino, hacer equipo y comprometerse", señaló la también actriz.



Finalmente, la presentadora de 'Guerreros' compartió con sus seguidores una foto que alcanzó a tomar de la videollamada, donde los recién comprometidos reunieron a los primos de Tafur para contarles la maravillosa noticia.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

