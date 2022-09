Maleja Restrepo es una de las figuras más reconocidas del entretenimiento colombiano. En su cuenta de Instagram tiene más de cuatro millones de seguidores que se mantienen atentos a todas sus publicaciones.



La actriz y su esposo, ‘Tatán’ Mejía conforman una de las parejas más estables en la farándula. Los dos llevan más de diez años juntos y tienen un hogar con sus dos pequeñas hijas.



'Tatán' Mejía y Maleja Restrepo en el set de 'MasterChef'. Foto: Instagram: @maleja_restrepo

Los videos familiares que publican en redes sociales han tenido gran éxito y los han mantenido vigentes entre los fanáticos. La pareja suele presumir su amor y su relación ante los internautas.



Ahora Maleja reveló cuál es el secreto para enamorar todos los días a su esposo. La anécdota empezó cuando el motociclista publicó una historia en su cuenta de Instagram, mostrando a su esposa cocinar.



La presentadora de ‘Duro contra el mundo’ apareció vistiendo un largo saco y ropa interior mientras se movía por la cocina. Las imágenes provocaron que el deportista expresara: “Ahora no sé qué me voy a comer primero”.



Luego en otra historia, Maleja empezó temprano las celebraciones del cumpleaños de ‘Tatán’, que es en unos días. La mujer se mostró sonriente antes de cantarle la canción de “happy birthday to you” al papá de sus hijas.

La estrategia de Maleja

El motociclista se mostró feliz con las caricias y cantos de su esposa. En su Instagram dejaron en evidencia que viven su historia de amor como si fuera el primer día de la relación.



A pesar del gesto romántico, ‘Tatán’ aseguró que estaba desconcentrado y le pidió a su esposa que se vistiera mejor, para evitar inconvenientes. El deportista incluso le recordó que sus hijas, Macarena y Guadalupe se encontraban cerca.



En ese momento, la presentadora tomó el celular y se rió de los comentarios de su esposo. Aprovechó para dejarle una recomendación a todas sus seguidoras, para mantener enamorados a sus parejas.



“Si ustedes quieren dejaros así, loquitos todo el día, levántense y hagan el desayuno en cuquitos, todo en cucos”, explicó Maleja ante la cámara.



Tras el consejo, la famosa le dio un beso en la mejilla a ‘Tatán’ para demostrar que sus trucos tenían el efecto esperado. Los dos se mostraron felices en la secuencia de historias y una vez más presumieron su familia.

