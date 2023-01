'Malcolm in the Middle' es una serie norteamericana protagonizada por 'Malcom', un adolescente con una familia disfuncional, quien además de tener problemas en su escuela, era un superdotado que se cuestiona a lo largo de la historia las diferencias entre la niñez y la adolescencia.



’Malcom’ aprendió valiosas lecciones que narraba a lo largo de la serie.

Algo divertido de la serie eran las peleas que tenía 'Malcom' junto a sus hermanos 'Francis', 'Reese' y 'Dewey', ya que entre ellos se hacían bromas pesadas.



'Malcolm in the Middle' tiene siete temporadas y 151 episodios. Tuvo su primera transmisión en el año 2002 y su última versión fue en el 2006 en la cadena 'Fox'. Sin embargo, desde ese momento hasta ahora, ¿cómo ha sido la vida de Frankie Muniz, el actor que interpretó al protagonista?

Frankie Muniz nació en Carolina del Norte, Estados Unidos, bajo el seno de una familia humilde, pues su padre es un restaurador de obras de arte y su madre, una enfermera. Sin embargo, su suerte cambió, ya que en 1993, cuando tenía ocho años, un contratista lo contactó para interpretar el papel de ‘Tinny’, el protagonista de una obra teatral llamada ‘Cuento de Navidad’.

En el año 2000, a los quince años participó en el programa ‘Dog Skip’ o en español ‘Mi perro Skip’ -serie que recaudó más de cuatro millones de dólares (equivalentes a más de 19 mil millones de pesos colombianos en la actualidad)- y también 'Malcolm in the Middle', que tenía más de 15 millones de espectadores, según informó el portal especializado en cine ‘Espinof’.

A lo largo de su carrera como actor también participó en producciones como ‘Agente Cody Banks’, ‘Un gran mentiroso’, ‘Sobreviviendo’, ‘Año Nuevo’ y ‘Pegado a ti’, entre otros.



En el 2004, mientras trabajaba en 'Malcolm in the Middle', tuvo la oportunidad de conducir un carro de carreras en la pista Daytona 500, una de las más importantes en Estados Unidos. En ese mismo año participó en la Toyota Pro/ Celebrity Race, su primera competencia automovilística.

En el 2005, participó en la misma competencia, quedando en el tercer lugar. Desde ese año hasta ahora, ha participado en varias carreras automovilísticas.



En el 2020, fue el baterista de Kingsfoil, una banda de rock alternativo famosa por producir canciones como 'Give It Up Now', 'Morning Dove', 'What Your Mother Taught you' y 'Brave Love', entre otras.

Sin embargo, en el 2021 Frank renunció a 'Kingsfoil' y pasó a ser el mánager del grupo de rock alternativo Astro Lasso.

La amnesia de Frank

No todo en la vida de este actor ha sido fácil, ya que entre el 2012 y el 2013 tuvo algunos accidentes cardiovasculares. En una entrevista para el podcast 'Steve-O’s Wild Ride!' habló por primera vez de su enfermedad y confesó que “el asunto no era tan grave como muchos medios lo decían”.

“Esta es la primera vez que de hecho he podido aclarar el rumor. Si buscas mi nombre, de lo único que se habla es de que no tengo memoria o me estoy muriendo de accidentes cerebrovasculares y todo este tipo de cosas… Buscas mi nombre y es básicamente ‘Frankie se está muriendo’. Lo he pensado mucho durante mis años, ya sabes, ¿por qué tengo mala memoria? ¿Sabes a qué me refiero? Lo único lógico que puedo decir es, sí, he tenido nueve conmociones cerebrales. No quiero culpar a las conmociones cerebrales ni a nada más. Creo que es el hecho de que hice tantas cosas en ese período de tiempo que, por supuesto, no puedo recordarlo todo”, dijo el actor.

Sin embargo, ese no fue un impedimento para que en el 2017, Frank participará en el show 'Dancing with the stars', en el cual varios famosos hacían pareja con otros para bailar y ganar el concurso de baile.

Frank y su familia

En el año 2020, se casó con la empresaria Paige Muniz, dueña de una tienda de aceites de oliva en Arizona, Estados Unidos, llamada 'Outrageous Olive Oils & Vinegars', que vendió en ese mismo año. Con ella, Frank tuvo su primer hijo: Master, a quien le crearon una página de Instagram que cuenta con decenas de seguidores.



La llegada de Master llenó de felicidad a su pareja, ya que tener un bebé fue un milagro, pues Paige tenía problemas de fertilidad.

“Cuando descubrimos que estábamos esperando, creo que ambos estábamos en un estado de incredulidad. Sabíamos que queríamos esto, pero nos dijeron que nuestras posibilidades no eran tan buenas. La lucha de ir a todas las citas con el médico me hizo sentir cada vez menos”, dijo Paige en una entrevista para la revista 'People'.

Actualmente la pareja vive en Jackson, Wyoming, Estados Unidos en donde comparten juntos una agradable vida como familia que presumen en sus redes sociales.



Por otro lado, recientemente Frank ha trabajado como actor en la producción 'The Surreal Life' y ha hecho comerciales para la marca de bebidas Sunkist Soda. Además, ha participado en 'El show de Criss Ángel ' de la cadena de televisión 'The CW'.

