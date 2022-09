El empleo abordó con expertos un tema que para muchos es de preocupación: los problemas con los jefes. El ambiente laboral para muchos no es como lo desean; sin embargo, hay consejos que le pueden ayudar a sobrellevar la situación.



William Rodríguez, 'coach' de Neurociencias, explicó en entrevista con El empleo cómo manejar estos temas en la compañía para que no afecten su salud mental y productividad en el trabajo.



Según el experto, la poca empatía entre colaborador y subalterno puede generar conflictos a nivel personal, lo que genera que la motivación disminuya y la productividad no sea la deseada. Ese estrés e insatisfacción puede llevar a la persona a querer cambiar de trabajo.

La comunicación, la forma en que se dan las órdenes y la percepción pueden ser temas claves que influyen en la relación entre jefes y subalternos. Todo esto genera una respuesta emocional que puede desencadenar disgustos en una o ambas partes.



El teletrabajo impulsó la comunicación virtual a través de corres electrónicos o chats, lo que hace que las relaciones sean más impersonales y los horarios de trabajo se extendieron para muchos. Sin embargo, la puntuación y las palabras tienen influencia.



"Tú comienzas un chat hoy y mañana lo sigues, entonces se te olvida que ese chat era anterior y eso se puede tomar como que la persona ni saluda o averigua si estoy disponible o escribe buenos días. Eso genera una respuesta emocional". explicó Rodríguez.

"Eso ha llevado a que muchos jefes y líderes se empiecen a formar en temas de escritura, comunicación, presentaciones. El tema de ser jefe no solo significa conocimiento; significa saber comunicar, liderar, hablar", añadió.



Según el experto, si usted quiere cambiar su relación, debe analizarse a sí mismo e intentar ser menos reactivo, pues si no, podría caerle mal todo lo que la otra persona diga.



"El ideal de la mente, como estamos en conflicto y estamos reactivos, vemos un conflicto donde no lo hay. Responsabilicémonos de nuestras emociones, actitudes y comportamientos. Hay que cambiar y empoderarse de su trabajo personal y el jefe cambia", aseguró el experto en nerociencias.

