En el partido más reciente del Atlético Nacional, en el que obtuvo un contundente triunfo frente a La Equidad, anotando 5 goles, en el partido correspondiente a la fecha 11 de la Liga BetPlay Dimayor.



En un video compartido en redes sociales, usuarios comentaron sobre el momento en el que la cámara de Win Sports enfocó a varias parejas de hinchas que asistieron al encuentro deportivo en el Atanasio Girardot.



Mientras comentaba Faryd Montragón, la cámara enfocó a un par de hinchas de Nacional que estaban abrazados. Cuando se percataron de que la cámara los captaba, la joven quitó de su hombro el brazo de su acompañante y se cubrió el rostro con las manos, mientras reía de manera nerviosa.



Luego, la cámara captó a una segunda pareja, la joven también se cubrió el rostro, mientras que el muchacho que la acompañaba se pasó la mano por la cabeza y también tuvo una risa nerviosa.



Cuando la cámara poncha a una tercera pareja, ambos actúan con sorpresa, un poco de vergüenza y se cubren el rostro. La segunda pareja vuelva a aparecer en pantalla y se vuelve a cubrir, como si no quisiera ser vista.



Ante esto, los usuarios que compartieron el clip se preguntaban por qué las parejas tenían estas reacciones, rumorando que posiblemente estaban “mal parqueados” o tenían otras parejas, por lo que no querían ser vistos juntos en cámara.



“Qué cantidad de infieles hay en Medellín”, “Disque ‘vamos donde nadie nos vea, el Atasio es solo’, y vea”, “Al parecer ellas son las infieles”, “¿Pero se llevan al cacho al estadio?”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en X, antes conocido como Twitter.

Win Sports ya sabe para que es bueno: cazar infieles. Tres seguidos. pic.twitter.com/Wbk8F0qpLc — Out of context fútbol colombiano (@OutofcontextFPC) September 14, 2023

