Majida Issa confesó cómo supero su peor ‘tusa’ por famoso actor: 'No somos amigos'

Por estos días, Majida Issa está promocionando la película ‘El bolero de Rubén’, que se estrenará en las salas de cine de Colombia el 29 de febrero.

La sanandresana fue productora de la cinta y la protagoniza junto a Marlon Moreno, algo que la emociona, así lo expresó en una entrevista en el programa virtual ‘Desnúdate con Eva Rey’.



(Lea también: Alejandra Guzmán en la piel de una colombiana).

Junto a la periodista española, se tocaron varios temas relacionados con su larga trayectoria en la actuación, como que en las escenas de cama ella se ha sentado con el compañero de set correspondiente para hablar explícitamente qué van a hacer al momento de rodar.



“Eso es una cosa hablada que yo aquí la digo súper fresca, pero a veces no es tan fácil porque hay compañeros que son muy abiertos a hablarlo y a estar tranquilos y hay otros que les parece súper incómodo.



No todos tenemos la misma frescura al momento de hablar de estos temas o empelotarnos frente a cámara porque ustedes pensarán que somos los más seguros del mundo, pero somos los más inseguros del mundo”, detalló.

Majida Issa habló de su expareja, Andrés Sandoval

En la conversación, Majida Issa habló del desamor y se refirió a alguien en especial, su expareja el actor Andrés Sandoval a quien conoció gracias a la novela ‘Corazones blindados’ que ambos protagonizaron.



(Le podría interesar: Majida Issa dice que 'es mentirosa' información sobre supuesta falta de trabajo).



Según confesó la actriz, luego de que acabara el rodaje de la producción, empezaron a salir y mantuvieron una relación entre 2013 y 2016.

Este noviazgo llegó a su final y para afrontar todo lo que estaba pasando, Majida decidió alejarse de los medios de comunicación.



“La peor tusa que viví fue con Andrés Sandoval. En ese momento, evité a los medios y no hablé al respecto porque necesitaba concentrarme en mi recuperación. Si hubiera tenido que enfrentar la opinión pública sobre mi relación, no habría superado la depresión que me dejó”, relató.

Seguidamente, confesó cómo logró superar ese desamor: “Me costó mucho salir de esa tusa, me costó años y terapias y entender cómo sucedió y qué fue lo que pasó realmente, me costó mucho trabajo”.



(No deje de leer: 'Sufro desmayo inmediato': Majida Issa, 'La Diabla', tiene rara enfermedad por comida).



“Tuve que escucharme mucho a mí, tuve que hacer un ‘stop’ de comentarios y concentrarme más bien en cómo recuperar mi autoestima, mi seguridad, perdonarme a mí, haber llegado ahí y no haberme retirado antes”, agregó.

“Entender que yo estaba buscando en el lugar equivocado lo que yo quería para mi vida, entender que sí hay que pensar las cosas dos veces y escucharse un poquito más uno en vez de complacer más al otro”, mencionó.



Por último, Majida Issa aseguró que ella no suele ser amiga de sus exparejas: “Yo no soy generalmente amiga de mis ex’s. Cada quién en su mundo, cada quien en lo suyo, sin odios ni rencores, la distancia es necesaria”.



(Además: La actriz Majida Issa llegó como protagonista a la nueva temporada de ‘Enfermeras’).

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias EL TIEMPO

Los cursos que puede tomar totalmente gratis en Coursera en el 2024

Alina Lozano y Jim Velásquez dicen que los habrían estafado y ahora recibirían amenazas

Los beneficios que trae portar joyería de oro: para la salud y las emociones