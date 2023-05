Majida Margarita Issa Belloto es una actriz y cantante colombiana reconocida por actuaciones como su papel de Yesica Beltrán, 'La Diabla', en las tres temporadas de la exitosa serie 'Sin senos sí hay paraíso', secuela de la también exitosa serie 'Sin senos no hay paraíso'.

En la tarde del domingo, Issa dijo que "es mentirosa" la información al respecto de que "está sufriendo porque no consigue trabajo". La actriz asegura que se trata de "información fuera de contexto" luego de una entrevista con el programa 'Lo Sé Todo' donde habló sobre su actualidad.

El pasado 22 de abril la colombiana recibió un Premio Platino a 'Mejor actriz de reparto' por 'Noticia de un Secuestro', producción en la que interpretó a Diana Turbay.

“Esta serie ha sido transformadora en mi carrera. La historia que estamos contando en 'Noticia de un secuestro' es la de nuestro país, una historia que nos duele, que a Colombia le cambió el destino, son heridas profundas que hemos tenido que ir sanando en la medida que hemos estado en el rodaje. Creo que hicimos un proceso de sanación colectiva”, comentó en una entrevista con el 'Diario Las Américas', donde habló sobre el impacto de esta adaptación del libro de Gabriel García Márquez.

La colombiana ha sido parte del elenco de importantes y reconocidas producciones de televisión a nivel nacional e internacional. La actriz comentó en la entrevista realizada por el programa de entretenimiento 'Lo Sé Todo' cual es su situación actual.

"Desde que yo hice 'Noticia de un secuestro', que fue en mayo del año pasado, llevo casi un año sin trabajo. Yo creo que lo más difícil cuando no estás trabajando es que sientes que nada está fluyendo y frustración porque de pronto no te salieron los proyectos que tú querías", indicó.

"Cuando llevas cinco, seis o siete castings y la respuesta es 'no', lo más difícil es controlar la cabecita y decir: 'Ok, no es para mi. Respira, ya va a llegar"', puntualizó durante la entrevista.

Por otro lado, la protagonista de 'La ronca de oro' también se refirió a lo complejo que fue para ella la la larga espera que vivió para volver a trabajar en el 2022, un año después de la llegada de la pandemia de covid-19, algo que consideró un momento difícil de lidiar.

"Sin lugar a dudas, el año pasado fue muy duro. Poder arrancar después de la pandemia fue muy difícil. Emocionalmente también lo fue", expresó. "Lo difícil está en trabajar con nuestra cabeza, con nuestras frustraciones y con la respuesta 'no', que siempre es una constante en esta carrera. Uno tiene que aprender a lidiar con eso", añadió.

La actriz colombiana ha ganado un gran reconocimiento en la industria de la televisión por llevar varios años interpretando papeles importantes como sucedió en su momento con 'Sin Senos si hay paraíso', 'La ronca de oro', 'La Guzman', 'Enfermeras', 'La quiero a morir', 'Lady, la vendedora de rosas', 'El Cartel de los Sapos', entre otras.

EL TIEMPO

