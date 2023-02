Maité Perroni está viviendo una de las mejores etapas de su vida. Su carrera como actriz se sigue fortaleciendo con papeles en varias series para servicios de streaming; RBD, el proyecto que la catapultó a la fama, se reúne para hacer una gira por varios países causando bastante revuelo y a esto se le suma que será mamá por primera vez.



Perroni, quien interpretó a Lupita, estará presente en el regreso de Rebelde a las tarimas, pero su embarazo ha despertado dudas de los millones de seguidores, que esperan ver a los cinco artistas confirmados en los escenarios de Estados Unidos, Brasil y México.

Maite compartió con sus seguidores la noticia de su embarazo el pasado 6 de enero, cuando lo hizo público a través de un video en el que parte un pastel de reyes y aparece un papel con el texto 'Ya somos 3', en referencia al bebé que espera con su pareja Andrés Tovar, con quien contrajo matrimonio a finales del 2022.



Pero la matemática puso a dudar a los fanáticos de RBD, quienes empezaron a contar los 9 meses desde enero, lo que dejaba a Perroni fuera de las primeras fechas, pues la gira del grupo mexicano arranca el próximo 25 de agosto.



Sin embargo, con los días se fue revelando que el anuncio no correspondía a las fechas de embarazo y compañeras como Dulce María han comentado con la prensa que el bebé de Maite nacerá en abril.



"Todo esto se platicó para darle un tiempo de que nazca su bebé y que tenga unos mesesitos de colchón que está cañón, claro todos vamos a apoyarnos, porque ser mamá es muy difícil, lo digo yo que llevo dos años de primeriza", dijo Dulce en el programa Hoy del Canal de las Estrellas.



En una foto publicada por Anahí, quien interpretó a Mia Colucci, se alcanza a ver que Perroni ya tiene pancita.

¿Cómo afrontará la gira con RBD?

A pesar de no estar en embarazo durante los conciertos, el hecho de convertirse en madre sí significará un reto adicional para la protagonista de 'Oscuro deseo'.



"Es un momento muy especial, imagínate qué año me espera. Se está preparando. Es una etapa hermosa, me siento bendecida y muy afortunada Estoy desbordada de agradecimiento y de muchas emociones", comentó Maite Perroni en entrevista con Lucía Roiz, editora de Latin Billboard.



En este espacio, que Roiz ha fragmentado en varios videos y compartido en TikTok, la actriz y cantante comenta que ha recibido mucho amor, apoyo y contención, lo que la ha fortalecido.



"También, el hecho de poder compartir esta nueva etapa es un reto y es una gran oportunidad para seguir aprendiendo y que, además, mis amigas que ya tiene experiencia me van acompañando y coacheando, me van dando tips, consejos y sugerencias", comentó en referencia a Dulce María y Anahí, que ya son madres.

