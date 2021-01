La colorida tarjeta que niña creó para que su papá consiguiera trabajo

Una niña argentina, de 9 años, sorprendió en las redes sociales con una original idea para conseguirle trabajo a su papá: una tarjeta adornada y un dibujo. Lo curioso es que lo logró. Esta es la historia de Mailén Díaz.

“A mí me encanta dibujar. No es algo que me mandan a hacer, yo lo hago por diversión”, aseguró Mailén, quien reside con su familia en el barrio Gregorio Laferrere (provincia de Buenos Aires), en entrevista con el canal de televisión argentino ‘TN’.

(También puede interesarle: La increíble niña pesista, de 7 años, que ya levanta 80 kilos).

Con solo nueve años, ya es consciente de la situación tan difícil que atraviesa el mundo a causa de la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus, pues sus padres, Gustavo y Noelia, se quedaron sin trabajo en medio de las restricciones impuestas por el Gobierno argentino.

Esto impulsó a la pequeña a hacer una tarjeta con un dibujo en el que mostró las habilidades de su papá, quien trabaja como jardinero. Además, escribió: “Corto pasto”, y puso el número de teléfono para que lo contactaran.

Contra todo pronóstico, cuando Gustavo y Noelia publicaron la tarjeta en sus redes sociales hubo personas que se comunicaron con él para ofrecerle trabajo.

(¿Nos visita desde la app? Puede ver la publicación aquí).

(Puede leer: La sorprendente niña colombiana con 2 millones de ‘me gusta’ en TikTok).

A raíz del éxito de la primera prueba, la niña hizo un segundo boceto al que le puso más empeño: “Le puse más colores y dibujitos de pasto y flores”. También agregó la frase: “Suerte, papi” junto al número celular.



“Le dije 'pónle el alma' y le puso demasiado el alma. No pensábamos que iba a tener tanta repercusión y que se haría viral. !Es de no creer!”, señaló Gustavo.

(¿Nos visita desde la app? Puede ver la publicación aquí).

(Además: ¡Tremendo susto! Viento eleva a niña de tres años enredada en cometa).

El cartel solo fue publicado en los grupos vecinales de Facebook y colgado en los barrios cercanos a su residencia. Aun así, alcanzó redes sociales como Twitter y conmovió a los internautas, que comenzaron a ofrecer trabajo al padre de familia.



Además, confesó que recibió muchas llamadas de varias provincias de Argentina y hasta de una persona que vive en Australia, que se comunicó con él para dedicarle unas palabras de aliento.

La pequeña dijo a 'TN' que ya tiene pronosticado hacer otro dibujo que, espera, tenga la misma o más repercusión que los dos primeros.



Tendencias EL TIEMPO

*Con información de La Nación (GDA - Argentina)