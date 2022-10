Padecer una enfermedad durante toda la vida, no debe ser fácil, ya que puede llegar a afectar lo emocional, mental y claramente lo físico. Las constantes idas al doctor, la disciplina de tomar medicamentos en horarios específicos y el no poder desempeñarse en algunas actividades que la mayoría de personas sí, hacen de una enfermedad algo complejo de tratar.



No obstante, para algunas personas, el aprender a lidiar con su padecimiento también se convirtió en su mejor habilidad. Un claro ejemplo de esto son los juegos paralímpicos que se juegan cada cuatro años y en donde los deportistas se destacan por hacer de su ‘debilidad’, una fortaleza.

Dentro de los deportes que se juegan en esta competencia están el atletismo, el voleibol sentado, el taekwondo y el tenis en silla de ruedas, así lo confirma la página oficial del Comité Paralímpico Español.



Personajes como Mahogany Geter, una mujer que es modelo de Instagram y se destaca por resaltar sus bellas piernas, en las que una tiene mayor tamaño que la otra, demuestran que “nada es imposible si usted se lo propone” y que “se puede ser bello de muchas maneras”.

Con más de veinte millones de seguidores en su cuenta de Instagram, Mahogany Geter, a quien se le conoce en la red social como @model.mohoganyyg, es una ‘influencer’ que le enseña a su público cómo es vivir con linfedema, una condición que afecta su pierna izquierda.

La mujer que tan solo tiene veinticuatro años ha sabido lo que es mantener con una sola pierna el peso de la tercera parte de su cuerpo y aunque para ella “crecer con esa condición ha sido muy duro porque lidiar con las burlas de la gente no es fácil”, según contó en una entrevista para el portal ‘Playground’.



Ella también cuenta que después de que en un supermercado, un fotógrafo se le acercó para que fuera su modelo “la vida le cambió”.



Darle visibilidad a los diversos tipos de cuerpo que hay en el mundo e inspirar a sus seguidores para que tengan más confianza en sí mismos, es uno de los mensajes que Mahogany Geter le transmite a la gente.

La linfedema: ¿Qué es y cuáles son sus síntomas?

La Clínica Universidad de Navarra aseguró que “el linfedema se da cuando el sistema linfático no desagua la linfa y provoca una fuerte hinchazón en el cuerpo”. De hecho, para el 95 % de los pacientes que la padecen es tratable, más no curable.



La enfermedad se puede mejorar con los tratamiento adecuados y aunque puede ser muy molesta para quien la padece, estas son las dos opciones con las que se trata.

La linfedema tiene tratamiento, pero no cura. Foto: iStock

Cuando el paciente padece de linfedema, se aplican las técnicas del bypass linfático venular y la liposucción mientras que si la intención es prevenirlo se hace el trasplante de ganglios linfáticos, según la citada clínica.



Como recomendación de la Clínica Universidad de Navarra para que esté precavido ante esta condición, estos son los llamados de atención que le hace su cuerpo si probablemente tiene esa enfermedad.“La piel tensa, blanca; el edema blando y depresible al tacto; aumento de volumen, pesadez; alteraciones en la movilidad general; alteraciones en la piel y circulación”.

Cabe aclarar que según la misma fuente, “los pacientes que están más propensos a tener esta condición tienen cáncer y se les ha desarraigado ganglios de la axila o de la ingle o han desarrollado esclerosis ganglionar”.



Generalmente se presenta porque un tratamiento alteró la linfa a través de los ganglios linfáticos o después de sufrir un tumor.



Para los expertos en microcirugía de la misma institución, estos son los factores de riesgo: “La extracción de ganglios en axila, pelvis, ingle o cuello;radioterapia en axila, pelvis, ingle o cuello; mayor número de ganglios extirpados; exceso de peso y obesidad; cicatrización lenta de la piel tras una cirugía o tumor que afecta bloquea los ganglios o conductos linfáticos de cuello, tórax, axila, pelvis o abdomen”.

