Mafe Walker, la mujer que afirma que puede hablar en ‘lenguaje extraterrestre’, ha vuelto a ser viral en redes sociales, ya que fue entrevistada por el programa ‘Lo Sé Todo’ e hizo unos polémicos comentarios sobre los ovnis que se han visto en los últimos días.

“Las naves siempre han estado en el planeta Tierra. El planeta está vibrando en una frecuencia más alta, entonces ellos por vórtice en las pirámides, en montañas, ellos ya pueden acceder aquí al planeta y por eso ya estamos empezando a ver avistamientos de naves”, le aseguró Walker al programa nacional.



La colombiana afirmó que este 23 de marzo un grupo de extraterrestres llegará a la Tierra, sin embargo, resaltó que ellos ya están presentes desde antes y por eso se han visto naves espaciales en diferentes países.



(Lea también: ¿El mejor empleo del mundo? Así vive el hombre al que le pagan por no hacer nada).



“Hemos tenido muchos contactos, en muchos países ya se están manifestando, entre las nubes también se encubren. Cada uno de nosotros, los que ya estamos empezando a despertar, vamos a ayudar a despertar a los demás”, contó.

Asimismo, agregó: “En la antigüedad estaban las naves conviviendo con la raza humana y era totalmente normal. Ahora es como: ‘oh, estamos viendo las naves’, no mis amores, vamos a empezar a verlas, sentirlas, a sentir otras vibraciones de otras razas y esa es la invitación”.



(Siga leyendo: Así se ven hoy las obras de los que serán los rascacielos más altos del mundo).



Sin embargo, confesó que no todas las personas podrán sentirlo, ya que se necesitan unas vibraciones altas. Además, reveló que ella ya tuvo contacto con estos seres de otro planeta, incluso, comentó que la llevaron a su nave.



“En las pirámides de Teotihuacán, como es un vórtice, un portal, tu cuerpo se queda aquí en el planeta y tu cuerpo astral viaja y lo llevan a la nave y te borran la memoria, entonces no recuerdas, pero te sientes raro”, concluyó.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

