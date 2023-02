Durante la última semana la crisis diplomática entre China y Estados Unidos se ha incrementado a causa del derribo de tres objetos voladores no identificados en el espacio aéreo estadounidense. Uno de ellos, también invadió territorio canadiense, por lo que las alarmas también se encendieron en ese país.



Según lo reportado por medios locales, el Pentágono no ha dado explicaciones al origen de estos objetos, no obstante, tienen indicios de que pueda ser con fines de espionaje. De igual forma, no se ha podido identificar si son de origen chino, como lo fue el primer ‘globo’ derribado el pasado 4 de febrero sobre Carolina del Sur.

La mujer logró gran reconocimiento mundial con su supuesto idioma alienigena. Foto: Instagram: mafewalkerstarseed

Hasta el momento las autoridades del país gobernado por Joe Biden no descartan ninguna posibilidad, incluida la de origen extraterrestre. Esto ha hecho que el nombre de Mafe Walker, quien se volvió mundialmente famosa al confesar hablar con vida alienigena, vuelva a sonar con fuerza en las redes sociales.



Sus diversos videos en los que aseguraba hablar en un lenguaje extraterrestre narran una supuesta ‘sanación’, que despejaría las duda sobre la vida en otros planetas.



Sus extravagantes frases sin duda fueron uno de los momentos virales de 2022 y por eso algunos internautas le solicitaron sus ‘habilidades’ para contactar con los objetos que estaban siendo derribados por el ejército norteamericano.



“Mafe Walker la humanidad te necesita ¿Dónde andas? Urge tu presencia en Alaska y Canadá”, “OVNI en Alaska, Canadá y Montana... Mafe Walker, llegó tu momento de brillar” y “Desde que apareció la Mafe Walker han estado apareciendo ovnis en Estados Unidos y Canadá. Cuando antes la tomaban como loca y no le creían ahora pagarán sus consecuencias (sic)”, fueron algunas manifestaciones, un tanto irónicas, de algunos usuarios de Internet.



Ante este tipo de peticiones, Walker, en uno de sus mas recientes videos, intentó ‘contactar’ con las naves alienígenas que presuntamente estaban siendo visibles en los cielos.



