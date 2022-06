Mafe Walker se convirtió en tendencia en los últimos días luego de que aseguró que se podía comunicar con alienígenas. La colombiana estuvo en un programa de México promocionando sus cursos.



Mucho se ha hablado desde entonces de Walker. La denominada ‘medium’ explicó que usa frecuencias energéticas para interactuar con estas especies extraterrestres.



(Siga leyendo: Bam Margera, de Jackass, está desaparecido tras escapar de rehabilitación)

La colombiana cobra por estos cursos un monto de hasta 300 mil pesos colombianos. Estos tienen una variación dependiendo de si son presencial, virtual o cuál sea el objetivo. El valor más bajo es de 98 mil pesos, unos 25 dólares.



En su cuenta de TikTok, Mafe Walker ha dado ejemplo de cómo, según ella, se conecta a otros portales y otras dimensiones. Ahora, un usuario de Twitter, desmintió la historia y aseguró que la colombiana está aprovechándose de la ignorancia de las personas.



(Le recomendamos: Ángela Aguilar lanzó fuerte crítica a su exnovio en pleno concierto)

Las pruebas

La cuenta de Twitter empezó asegurando que las palabras y sonidos de Mafe Walker le recordaban a algo que ya había escuchado anteriormente. Tras una investigación encontró vídeos en youtube de un profesor, el filólogo Daniel Lucas, hablando de forma parecida a Mafe Walker.



“Ya saben que mi profesión me llama e investigué la lengua de la señora de códigos galácticos. Está mezclando frases sumerias adquiridas de un mini curso ya sea en YouTube o en alguna referencia traducida junto con glosolalia. Tengan cuidado porque con el sumerio no se juega” explicó.



Según lo dicho por el cibernauta, la colombiana estaría hablando sumerio. Una lengua muerta usada en Mesopotamia. El usuario recomienda no usarla, pues con estas palabras hay muchas ‘invocaciones diabólicas y a ángeles’.



La publicación ya tiene más de seis mil 'me gusta' en Twitter.

ya saben que mi profesión me llama e investigué la lengua de la señora de códigos galácticos.



esta mezclando frases sumerias adquiridas de un mini curso ya sea en youtube o en alguna referencia traducida junto con glosolalia.



tengan cuidado x que con el sumerio no se juega. https://t.co/4j9gDGsZav — Ar-ael ⛥ (@arycarangi) June 12, 2022

Más noticias

Mujer de 61 años se casó con un hombre 37 años menor, ahora quieren un hijo

Camilo cuenta que Evaluna se comió la placenta del bebé

El mensaje de Robert Downey Jr. a Johnny Depp por su juicio con Amber Heard

Kim Kardashian: los memes que dejó el daño al vestido de Marilyn Monroe