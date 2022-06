Mafe Walker es una mujer que se ha hecho famosa en redes sociales tras asegurar que puede hablar el idioma alienígena y que ella misma es un portal entre dimensiones.

La mujer comparte frecuentemente en su cuenta de TikTok sus "contactos con otras dimensiones", en los cuales habla una lengua no reconocible y casi todos sus videos son grabados desde lugares arqueológicos de México, como la antigua ciudad de Teotihuacán.



"En este momento estoy recibiendo códigos intergalácticos vibracionales desde la telepatía del espacio anajintaima in najamaica anikintaiah para que you claim your sacred gifts, mis amores", dice en unos de sus videos.

Según ha explicado, lo que se ve en sus videos son “secuencias vibracionales solares, con sus cuerdas vocales, para elevar la energía de las personas”.



"Emito emanaciones vibracionales que te conectan con el recuerdo del corazón. Y al conectar con el corazón se conecta con el gran recuerdo de donde venimos nosotros, se recuerda el para que estamos en la Tierra: propósito, plan de su alma, las misiones terrenales ya que todos somos semillas estelares", describe.



Mafe Walker, quien es colombiana pero vive en México, asegura tener un "ADN galáctico estelar" y su historia ha causado curiosidad en muchas personas. Tanto así que recientemente fue entrevistada en el programa ‘Venga la alegría’ del canal mexicano ‘Tv Azteca’.

Aunque miles de internautas se han tomado con humor los videos de Mafe Walker y se divierten con ellos, parece que también hay personas que creen y confían en lo que ella asegura que puede hacer, lo que le ha permitido crear un negocio.



Walker ofrece sus servicios a través de redes sociales. Allí se puede leer que practica sesiones presenciales, tanto grupales como personales, en las pirámides de Teotihuacán o las de Cholula, al igual que en el parque de Chapultepec, en Ciudad de México.



La mujer también ofrece su servicio "multidimensional" virtualmente a través de Zoom. Cualquiera de las modalidades tienen un costo de 25 dólares por persona (cerca de 100 mil pesos colombianos).



Los servicios que ofrece Mafe Walker son los siguientes: Reprogramadora de códigos galácticos, energía cuántica, emanación de frecuencias solares Hz extremadamente altos de dimensiones extra de la Tierra, activación de códigos galácticos en tu memoria de ADN celular y activación de dones psíquicos y extracción de implantes etéricos/físicos.



Según explica ella misma, sus sesiones consisten en lo siguiente:"De mi ADN galáctico estelar transmito en emanación de ondas sonoras de cristales vibraciones que cuando vibran emiten una onda de sonido a muy alta frecuencia, es decir, una sonografía en las que las ondas penetran al campo electro/magneto y a los electrones, protones, neutrones de cada una de las células del cuerpo".

Su cuenta en TikTok (mafewalkerstarseed) tiene más de 100 mil seguidores, a quienes llama "mis amores" en sus videos.



"Todo lo transmito través del sonido, una vez que rebota en un tejido u órgano vuelve a recibir la onda de sonido, nosotros no la percibimos pero los ondas sonoras de cristales si, así esos cristales vuelven a vibrar según lo que reciben expandiendo el campo electro/ magneto yendo las células a una velocidad en neutralidad, perfecta en alineación a los latidos de tu corazón, al líquido cefalorraquídeo, médula espinal, sistemas parasimpático y simpático en función óptima. Se perciben vibraciones y el cuerpo manifiesta una realidad a una sensación de estado vital y en balance perfecto", dice Walker.



